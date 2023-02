Así es la última forma de hacer ejercicio bailando que está de moda en España: desde casa y para todo el mundo

¿Hoy has hecho algo de ejercicio? Te hablo de ir al gimnasio, de haber dado un buen paseo, de haber ido a correr, o de haber hecho gimnasia en casa. Según un informe que la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) la mayoría de buhítos contestaríais "no". El estudio dice que solo el 40 por ciento de las personas lo hacen de forma regular en la Unión Europea. ¿No hacerlo es un antónimo de salud? Pues me temo que sí.

El sedentarismo causa 10.000 muertes prematuras al año en Europa. No son buenas noticias. Y tú dirás "pero si yo salgo un día a la semana a dar un paseo", o "voy un par de veces al mes a nadar". Pero más allá del alarmismo o de la negatividad que puedan inspirar estas cifras, en 'La Noche de COPE' queremos darle la vuelta, eliminar las excusas y contarte que hacer ejercicio es muy sencillo. Por ejemplo, con algo tan sencillo como bailar. No hace falta hacerlo estupendamente, con llevar un poco el ritmo es suficiente.

En este sentido, en los últimos tiempos ha aflorado una moda que es el baile en línea. Este miércoles ha pasado por el programa Mamen Mateo, una profesora y directora de la escuela de baile El Almacén, en Zaragoza, donde lleva casi 20 años enseñando a bailar a personas de todas las edades. "Ya lleva muchos años causando furor porque es muy difícil tener una pareja para bailar, entonces si estás solo es una buena manera de hacer ejercicio, pasártelo bien, conocer a gente y mantenerte en forma", explica.

El baile en línea

Consiste en un baile "de forma individual" y el factor diferencial es que se hace "en filas" o "en líneas". Con esta modalidad se pueden bailar "tangos, pasodobles, valls, mango, chá-chá-chá..." en función del grupo de gente con el que lo hagas. "Movemos todo el cuerpo, pero es que además de la coordinación, es muy importante la memoria", concreta Mamen Mateo: "Tienes que acordarte de todos los pasos, llevar el ritmo de la música, mover las manos, los pies... Es un ejercicio muy completo".

Se puede bailar en cualquier sitio y se adapta a todos los niveles. "Para empezar hay un montón de vídeos en internet", aunque recomiendan buscar alguna escuela para hacerlo en compañía. Mamen Mateo reconoce que "se me han hecho muchas parejas bailando", por lo que es una oportunidad más allá de hacer ejercicio para socializar mientras disfrutas de la buena música.