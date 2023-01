Baila y déjate de historias: la receta de Irene Alonso para ser ‘@unamadrenormal’

Irene Alonso, más conocida en redes como @soyunamadrenormal, es madre de 10 hijos más uno que va en camino. Ha recibido el premio Ángel Herrera que entrega el CEU por su ejemplo en valores cristianos, los cuales muestra a sus más de 113.000 seguidores de Instagram.

Irene ha visitado este domingo a las 13 h. el plató del programa 'Ecclesia' presentado por Álvaro de Juana para hablar del testimonio que da a través de las redes sociales, del galardón que acaba de recibir y poner en valor la familia numerosa.

"Es verdad que es duro y a veces dan ganas de tirar la toalla", se sincera Irene sobre su labor en redes sociales, donde, asegura, que "cuando lo que compartes son cosas sobre tu familia o tus sentimientos, hay más material para atacarme donde me duele". Sin embargo, su secreto para animarse "está en la bandeja de los mensajes directos, donde recibes historias, consejos, te piden oraciones... incluso hay gente que ha tenido un problema y gracias a una tontería que he dicho ha llegado a una solución". Por lo tanto, @soyunamadrenormal ve que "es una misión grandísima", para la que su receta se encuentra en una canción de ‘Hakuna Group Music’, titulada 'Baila y déjate de historias'. “Es mi favorita, porque hay que volverse un poco loco. Siempre nos buscamos excusas para no disfrutar de la vida, pero cuando eres un poco consciente de los regalos que tienes, no te queda otra que bailar".

En cuanto al gran tirón que tiene en redes sociales su perfil, confiesa que no termina de creérselo: “cuando hablo con la gente no pienso en el alcance que puedo tener, pero que me consideren su familia y consideren mi familia la suya, es precioso".

Todo empezó, sin embargo, de manera providencial, porque su hija Loreto participaba en competiciones de hip-hop, e Irene le pidió al entrenador que le hiciera llegar los vídeos de su hija. “Él me dijo que me creara una cuenta de Instagram para verlos”, ha contado a Álvaro de Juana.

“Empecé a subir cosas súper sencillas y la gente se empezó a enganchar, porque lo que para mí era normal, para los demás era extraordinario", explica @soyunamadrenormal. Nombre que, por cierto, eligió gracias a los muchos mensajes que le llegaban y que le decían que ella era extraordinaria, a lo que siempre respondía de la misma manera. “Yo hacía lo mismo que una madre normal, pero para más gente, y de tanto repetir que era una madre normal me lo puse de nombre para que quedara claro”.

A pesar de estar convencida de que lo que hace es normal, su marido Israel (en Instagram @soyunpadrenotannormal), tal y como ella cuenta, “me echa la bronca porque no valoro lo que hago”. La clave de esta complicidad con sus seguidores es que “cuento igual cuando me pasa algo bueno que cuando tengo un día malo, y mostrar las dos caras de la moneda es lo que sorprende en redes, porque no siempre pasa”.

No obstante, su verdadera ocupación no son las redes sociales, sino su vocación de esposa y madre. "Esto se hace durmiendo poco y con un poquito de fe", confiesa Irene, que vive su día sin ayuda: “Somos mi marido, yo y mis hijos, además de la ayuda que nos da el Espíritu Santo”.

Y es precisamente esa ayuda que recibe del Señor la que le ha permitido tener tantos hijos, porque “aprendes a relativizar y a priorizar lo que va por delante”. Pero la familia es tan importante para la sociedad que “hay a quien no le interesa nada que subsista”, ha señalado Irene a colación de las últimas leyes sobre familia.

“Hay que atacar a la familia como sea, porque al final es donde nacen los cristianos”, ha dicho la invitada proponiendo la frase de San Pablo “Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?” para enfrentar esta “panorámica catastrofista”, porque “lo que nos hace fuertes está dentro de nosotros, y contra eso no pueden ni leyes, ni políticos ni nadie”.

Esa fe que tanto ayuda a Irene en su día a día la encontró en el Camino Neocatecumenal, que para ella “siempre estará en nuestro corazón”. Sin embargo, hace un tiempo su marido y ella conocieron ‘Hakuna’, una nueva realidad eclesial que está ayudando a muchas personas –muchos de ellos jóvenes – a vivir la fe no solo en España, sino también en medio mundo.

“Con ‘Hakuna’ nos ha llegado una revolución, ya que descubres la grandeza de la Iglesia”. Entre todo lo que han aprendido de esta nueva realidad eclesial, @soyunamadrenormal destaca “el poder de la adoración” y da gracias por haber conocido a José Pedro Manglano, el sacerdote iniciador de ‘Hakuna’, “que ha revolucionado nuestra familia y nuestra forma de vivir la fe”.