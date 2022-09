Albert Boadella presenta su último libro en 'La Noche de COPE' con Beatriz Pérez Otín

“Joven no me cabree. Contra el infantilismo progresista de la sociedad actual”, donde hace un recorrido por su vida mediante un diálogo con un joven en su masía de L´ Empordá. Unas memorias en las que habla sobre diferentes temas que le preocupan, como la expresión artística, la política, la educación y la sobre protección poniendo de manifiesto las carencias políticas y educativas que tienen los jóvenes hoy en día. Este libro es una desafiante crítica al progresismo actual, que comienza de manera irritante: “Sí, el joven empieza muy mal y me trata de tú. Entonces yo le digo, por favor, no le he autorizado a tutearme”.- Dice el autor del libro.

La vida de Albert ha pasado por momentos muy diferentes, en un momento dado, llegó a quedarse sin dinero incluso, así lo define el actor y director: “Me di cuenta de que estábamos en un juego cerrado, en una serie de sectas que siempre nos reíamos de los mismos. Entonces decidí cambiar eso, reírme de los teatros”. “El público seguía viniendo a mis obras y a mí me encantaba”. Pero, cuando comenzó a meterse con Cataluña, fue cuando la gente dejó de asistir a sus obras.

Albert Boadella en este libro arremete contra la juventud que se hace llamar “progresista”, que dice que está lastrada por haber recibido en bandeja la comodidad frente al esfuerzo. Se puede describir al joven del libro como uno de los jóvenes que creen que el mundo ha nacido con ellos, que son ahora mismo la camada de reyes de la casa. Albert dice: “Yo creo que hay una generación, generación y media que está educada bajo estos principios. El problema no es que uno se enfrente a la generación mayor, cosa que hemos hecho todos. El problema es que hay una serie de patologías que habla mal del pasado”. “Lo primero que le enseño es a mantener el protocolo que han destruido”. “No tener un maestro basado en el arte, es como no tener nada”.

