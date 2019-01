Yago comenzó a vivir a los cinco años

Tiempo de lectura: 2



Era solo un bebé, aparentemente normal, cuando su madre comenzó a notar que algo no iba bien. Entonces comenzaron las pruebas... y llegaron los resultados, los peores resultados: Yago sufría una enfermedad rara, una tipología de cáncer muy poco habitual, que a los siete meses le obligó a quedar recluido en un hospital. Ingresó sin fecha de salida. Y así cinco años, de los que dos y medio estuvo en aislamiento, en el Hospital 12 de octubre de Madrid.

Pasaban los meses, pasaban los años, y Yago seguía viviendo en aquella séptima planta, la de Oncología Infantil. Ingresó en el otoño de 2011... hasta que a finales de 2016, Yago pudo marcharse a casa con su madre y su hermano mayor, Javier. Hoy tiene siete años y sigue sometiéndose a chequeos periódicos.

María Jesús Quiroga es la madre de Yago y ha pasado por 'La Noche de COPE'. Cuenta que la habitación 704 de aquel hospital fue su “casa durante cinco años; tengo muy buenos recuerdos de aquella habitación también, aunque puedan pensar que estoy loca”. Relata que para su hijo, aquella habitación era donde “se sentía a gusto y cuando nos dieron el alta, él quería ir a dormir a su casa, que era la 704”.

“Yago tenía que estar muy apartado para que no cogiera infecciones ni ninguna bacteria, ningún virus, hongo... y por eso estuvo tanto tiempo en aislamiento estricto”, cuenta María Jesús Quiroga. “Como su mundo era ese y no conocía otra cosa, no lo llevaba mal, mientras él estuviera bien sin dolores y demás, él era feliz... es un niño feliz y si le preguntas a Yago, te cuenta solo recuerdos buenos del hospital y de su familia del hospital porque las enfermeras, los médicos y sus compañeros son su familia”. “A Yago se le trasladaba optimismo, ilusión... todo lo mejor, entonces él tiene recuerdos muy bonitos y cuando tenemos que ir al hospital a revisión, él es feliz”.