La solución para la enfermedad de los ojos saltones en un tratamiento para la artritis

El síntoma de los ojos saltones, como se conoce coloquialmente, afecta en el 85% de los casos a las mujeres. Su nombre científico es ‘orbitopatía tiroidea’, y sus consecuencias son claramente visibles: ojos de miedo o asombro permanentes, debido a que los tejidos de alrededor del ojo se inflaman, y empujan al globo ocular hacia fuera. Un síntoma que se manifiesta, normalmente, en aquellas mujeres que sufren hipertiroidismo.

“Es una enfermedad autoinmune que aparece en mujeres de 25 a 50 años con problemas genéticos. Les viene de familia en el 30%. En el resto de los casos, se relaciona con períodos de estrés”, explicaba el doctor José Vicente Pérez Moreiras, quien ha encontrado la solución a este síndrome.

Hasta hace muy poco, se podía tardar hasta 15 años en que los ojos volvieran a ocupar su lugar. Este oftalmólogo español descubrió cómo acabar con ella en un fármaco para tratar la artritis. Ahora, asegura, que “en sólo unos meses se puede acabar con los desagradables ojos saltones”.

Además, “puede conllevar estrabismo o una excesiva abertura de los párpados, debido a que se han dilatado demasiado. La sensación es que los ojos se van hacia fuera o que la persona tiene cara de espantado”, contaba el oftalmólogo Pérez Moreiras.

El resultado es una imagen horrible, “la gente suele pensar que los demás los miran, y se ocultan bajo las gafas para no llamar la atención”, añadía Pérez Moreiras.

Sin embargo, como explicábamos, ya existe solución en un fármaco que era utilizado para la artritis reumatoide juvenil. “Se me ocurrió en el año 2008, porque la mayoría de terapias para los ojos saltones son un fracaso. La gente se opera hasta 6 veces y no funciona. Los brotes vuelven una y otra vez. Así que, desesperado, encontré una solución en este fármaco, aunque al principio nadie me creyó, nadie me quería ayudar”, explicaba el doctor.

Después de años investigando, se trata de un tratamiento que ha despegado a nivel mundial, iniciado por este español, y que en varios meses puede acabar con el trauma de los ojos saltones.