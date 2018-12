Cake Minuesa:“Me partieron la nariz; son todo lo contrario a la revolución de las sonrisas"

Tiempo de lectura: 2



El periodista Cake Minuesa se encontraba el pasado 21 de diciembre en Barcelona para informar, en este caso para Intereconomía, de la tensión que se vivía en la ciudad con motivo del Consejo de Ministros que se iba a celebrar. Entonces, a su paso por la conocida plaza Urquinaona, donde se reunían manifestantes para protestar contra dicho Consejo de Ministros, Minuesa fue golpeado por independentistas radicales. Sufrió empujones y puñetazos que acabaron con una fractura en la nariz para el periodisto. Por suerte, Cake Minuesa está bien y puede contarlo. Por desgracia, probablemente no sea el último profesional de la comunicación agredido por estos salvajes.

“Me llamaron fascista y me golpearon. Trataron de acallar al mensajero y, encima, me acusaron de manipulador”, explicaba Cake Minuesa en un punto de la conversación con Adolfo Arjona en La Noche de COPE.

La realidad es que el periodista se encontraba en riguroso directo y las cámaras de Intereconomía fueron testigo de cómo sufría el ataque de varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). “Me partieron la nariz. Es todo al contrario de lo que ellos dicen, eso de que son gente de paz y de que es la revolución de las sonrisas”, añadía Minuesa.

Además, el acoso no quedó ahí, después se burlaron de Minusa, e incluso agentes de la autoridad autonómicos se negaron a atender la petición de ayuda del periodista. “Fue una situación surrealista, la Guardia Urbana me dijo que ellos se encargaban de dirigir el tráfico, que no podían ayudarme... cuando antes me habían comentado que debería haberles pedido protección”, contaba Minuesa.

Asimismo, el periodista ha aprovechado para explicar que “me sorprende que haya cadenas como laSexta, Telecinco o Cuatro, no me hayan llamado para hacerse eco de mi testimonio”.

Aunque, finalmente, Minuesa ha detallado que han sido muchos los compañeros de profesión que se han solidarizado con el ataque que había sufrido.