"Estaba embarazada yo de mi hija la mayor hace más de 40 años y cuando llegue la vi como la había dejado y le dije: tú no eres hombre ni eres nada como le vuelvas a tocar yo te tiro por la ventana y era un décimo de piso eh. Pero de ver esa impotencia, de ver lo que le había hecho y la paliza que le había dado a una persona que era un pan bendito, porque él era malo, no, lo peor, entonces bueno me fui con ella a poner la denuncia que decir que dije: no tú no te quedas aquí, sola, tú te vienes conmigo y le ponemos una denuncia. Pero entonces no había lo que ahora y no le dejaron sacarle de casa y entonces él le tiro la puerta abajo y le volvió a dar otra"