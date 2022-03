Viajar en un cohete: el mejor método para envejecer más despacio

No es precisamente nuestro mejor amigo. Siempre se alía contra nosotros. Va muy despacio cuando estamos aburridos o cansados, y vuela cuando necesitamos que se pare. Te hablo del tiempo.

Muchas veces hemos deseado que se detenga para disfrutar más de un momento, o para que nuestra vida no parezca tan corta. Si Einstein decía que el tiempo y el espacio son relativos a nuestro propio movimiento, la pregunta que hoy nos hacemos es si podríamos detener el tiempo algún día.

EXISTENCIA

Dice el catedrático de Física de la Universidad de Santiago, Jorge Mira; que el tiempo existe y es una coordenada al igual que lo es el espacio, para ubicar los sucesos. 'Cuando queremos ubicar algo decimos arriba o abajo, izquierda o derecha, ponemos un punto y ahí localizamos lo que queremos. Por lo tanto el tiempo es una coordenada más que nació en el momento de vivirla y que hace que los sucesos estén colocados en tal o cual sitio, en tal o cual momento' asegura el profesor Mira.

EL TIEMPO SE DETIENE

Seguro que alguna vez te has preguntado qué pasaría si el tiempo se detuviera, cómo nos afectaría y lo más importente para más de uno, si dejaríamos de envejecer. 'Si el tiempo se detuviera en absoluto, todo proceso se pararía' dice el catadrático Jorge Mira. 'Incluso la luz se detendría, no veríamos. Todas las vibraciones de las moléculas se pararían, porque una vibración es un cambio respecto al tiempo y por lo tanto todo se detendría y no tendría sentido'.

DIFERENCIAS EN EL TIEMPO

Dicen que el tiempo pasa más deprisa en la cima del Everest que en la orilla del mar, pero todo tiene que ver con la velocidad con la que te muevas. 'La gravedad es algo equivalente a la aceleración, cuando estamos en un lugar con una gravedad muy fuerte, el itempo pasa más lento. Por lo tanto cuanto más arriba estás, cuanto menos estemos expuestos a la gravedad de la Tierra, pasaría el tiempo más rápido', asegura Jorge Mira.

También solemos decir que cuando vamos envejeciendo, sentimos que el tiempo va más deprisa que cuando somos niños, pero según el catadrático de física, es una cuestión psicológica. 'Pensemos en un niño que pasa de un año a dos años, ese niño ha vivido el 50% de su vida y por lo tanto lo que acumula es el 50% de sus experiencias, todo lo aprendido en la mitad de su vida. Pero si pensamos en una persona de 99 años, en el paso de 98 a 99 habrá vivido el 1% de su vida, por lo tanto la incorporación de vida al tiempo es mayor en un niño que en una persoana de avanzada edad y por eso la distinta sensaciójn en uno y otro de que el tiempo pasa más o menos deprisa'.

También hemos escuchado que un astronauta que viaja en un cohete de alta velocidad, envejecería más lentamenteque una persona que se quedase en la Tierra y eso es cierto que ocurre y se demuestra con una de las paradojas más conocidas de la teoría de la relatividad. 'Esto ocurre cuando la persona que sale en ese cohete luego vuelve a la Tierra y se compara con el que se queda aquí', cuenta el profesor Mira. 'El que va en el cohete ve el paso del tiempo de manera normal y el tiempo le pasa igual que el que se ha quedado en la Tierra, pero cuando vuelve y se comparan ambos individuos, es cuando se constata que para el viajero el tiempo ha pasado más despacio'.

Esta teoría se demuestra con la llamada "paradoja de los gemelos", explica el catedrático: 'si uno coge a dos gemelos, uno lo mete en un cohete en le momento de nacer y lo hace viajar a velocidades muy altas, cuando vuelve a la Tierra ha pasado menos tiempo para el que ha viajado en cohete, que para el que se ha quedado en la Tierra. Para comprobarlo, el que ha viajado debe volver y así poder comparar que se a roto la simetría'.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado