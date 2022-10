La tentadora propuesta de Monchi a Joaquín Sánchez sobre jugar en el Sevilla FC: “Es un ejemplo”

Él no marca ese gol decisivo que mete a su equipo en la final. Ni lo vemos salir al campo cada semana. Tampoco lleva el brazalete del capitán en el brazo. Aunque sabe lo que es jugársela todo a un penalti. O cómo sabe un gol solo unos minutos antes de que pite el árbitro. Porque un día sí estuvo en el campo jugándoselo todo.

Ahora, él decide quien juega cada año en el club de Nervión. Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como “Monchi”, vive a la sombra de las grandes estrellas. Y su trabajo es decisivo para que los grandes astros del fútbol brillen con luz propia.

“Monchi” es el director deportivo del Sevilla FC. Le ha contado aAdolfo Arjona en qué consiste su trabajo, lo que no vemos en cada victoria y en cada derrota: “Un director deportivo lleva la planificación deportiva del club. Mi función es elaborar plantillas año tras año, no solo de jugadores. También selecciono a los entrenadores”.

El día a día de "Monchi"



Pero “Monchi” no trabaja solo. Cuenta con un equipo de 15 personas que trabajan intensamente para saber quienes son los mejores, conocidos o no. ¿Y cómo lo hacen? Según le ha contado Ramón Rodríguez Verdejo aAdolfo Arjona, “el equipo de la dirección deportiva se dedica a ver fútbol durante todo el año por todo el mundo y elaboran informes que analizo posteriormente. Además, tenemos un departamento anexo de BigData. Y a partir de ahí en función del perfil que buscamos, podemos localizar a esos jugadores”.

El León de San Fernando no siempre estuvo a la sombra. El gaditano jugó 9 temporadas en el Sevilla Fútbol Club. Durante más de 100 partidos defendió la portería en Nervión. Reconoce que para que un director deportivo sea bueno, no es necesario que haya sido antes jugador. Aunque siempre suma. “Siempre me da un plus el hecho de haber sido portero durante años, porque me permite conocer el vestuario, los medios y el equipo”.

"Monchi", en su etapa de portero en el Sevilla FC

El Sevilla se ha convertido en un equipo “muy respetado en Europa”, y eso supone una presión y una exigencia. "Monchi" lo sabe. Por eso, los procesos de los fichajes son cuidados al máximo: “La personalidad del futurible jugador cuenta mucho. Antiguamente les llamábamos por teléfono, y después yo me reunía con el jugador. Ahora a través de las Redes sociales, podemos ver cómo se comporta el jugador con los compañeros en un partido, qué cuelga en Instagram o Twitter. Son pistas que nos van diciendo si está preparado para jugar en el club”.

"Monchi" se moja sobre Joaquín

Y en cuanto a los equipos rivales, ¿Hay normas no escritas sobre el traspaso de jugadores? "Monchi" dice que no hay nada escrito, pero sí hay un código de honor. Aunque el jugador del Real Betis Balompié, Joaquín, tuviera 30 años menos y estuviera empezando, nunca lo veríamos en el club de Nervión porque es Bético de los pies a la cabeza. Y reconoce: “no sería un mal fichaje para el Sevilla porque es un ejemplo de rendimiento y compromiso”.

En España el proceso de fichajes funciona diferente a otros países. En todos los sentidos. También para las plusvalías. Y "Monchi" no es una excepción. Para él, el éxito en la venta de un jugador no está en ganar un dinero extra, si no en generar plusvalía para el club y que ese rendimiento le permita seguir creciendo.

El Sevilla FC durante un partido en 2007

Adolfo Arjona le ha preguntado a "Monchi" en qué momento un director deportivo se da cuenta de que ha fallado. Él responde rotundo: “Siempre digo que no hay malos fichajes, hay malos rendimientos. Puede ocurrir que la persona no haya tenido el hábitat necesario para que pudiera desarrollar sus virtudes”.

Después de tantos años en el club, "Monchi" siente cada éxito como suyo. Igual que cuando paraba un gol decisivo para su equipo. En eso nada ha cambiado. Para él no resulta frustrante estar en la sombra y ver cómo un jugador se consagra, porque cada jugador es como un "hijo" para él y es consciente del “papel secundario” que juego en esta película del fútbol.

En su palmarés destacan 5 UEFA Europa League, 2 Copas del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. Todo un ejemplo de "Sevilla mía", que diría su himno.

