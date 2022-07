Manolo Lama revela la anécdota que vivió con Paco González tras el gol de Iniesta en la final del mundial

11 de junio del año 2010. España levantaba en Sudáfrica su primera Copa del Mundo tras vencer a Holanda en la prórroga con aquel histórico y recordado gol de Andrés Iniesta.

Aquel día, todo el país era una fiesta y el fútbol consiguió convertirse en el único protagonista de un verano que sigue en la mente de todos los españoles. El gol de Iniesta ha sido repetido millones de veces a lo largo de estos últimos años, al igual que las narraciones de dos de los periodistas deportivos más importantes de nuestro país: Paco González y Manolo Lama.

Aquel verano, Paco González narró el gol de Iniesta en Telecinco, y, doce años después, ha estado en 'La Noche de Arjona' para recordar aquel histórico momento para nuestro deporte: "En aquel momento tenía un importante mejunje en mi cabeza, preguntándome qué iba a pasar con mi futuro. Si me pongo en la piel del aficionado, yo, que siempre había caído en cuartos de final, ya había vivido lo que quería: que era ver a España en semifinales, después en una final y encima ganarla, por lo que pasó en la Eurocopa dos años antes".

"Las sensaciones iban cambiando a la vez que avanzaba el mundial. Comenzó con la derrota ante Suiza, pero allí estaba Camacho y nos decía que íbamos a ganar. Al ir pasando de rondas, viendo los milagros de Casillas y el juego de los 'Xavis' te ibas convenciendo. Yo me convencí de que íbamos a ganar con la selección de las semifinales", explicaba el director de 'Tiempo de Juego'.

También ha recordado una anécdota que vivió antes de partir hacia Sudáfrica: "Antes de partir para el mundial, en un programa de Telecinco nos hicieron firmar nuestro pronóstico en una bubucela. En mi cabeza salieron los cruces perfectos para que España y Holanda llegasen a la final. Puse España 2, Holanda 1. Tenía en mi cabeza esa cosilla de que podía ser la nuestra".

Además, Paco González ha recordado cómo fue aquel mundial sobre el terreno de Sudáfrica: "Para mí era todo marciano. Yo aterricé en un equipo nuevo. Era una familia. Llegamos a una ciudad dormitorio a las afueras de Johannesburgo. Era todo un poco surrealista, paseaba entre gallinas hablando con mis compañeros y también con mi futura nueva radio. Había muchos cambios de temperatura: podrías pasar de 20 grados a -6 grados. Pillé un catarro que no me soltó hasta llegar a España, donde tuve que acudir a un médico para poder recuperarme".

Paco González y la final del mundial de Sudáfrica

Respecto al día de la final, Paco González ha explicado cómo vivió las horas previas: "Ese día nos fuimos J.J. Santos y yo en una furgoneta que tenía Telecinco muy pronto. Estábamos tan nerviosos que pusimos el 'Waka Waka', porque era la canción de moda allí, y entramos dando golpes a la furgoneta al estadio. Yo no quería ser un narrador argentino, no quería volverme loco a la hora de cantar el gol que nos daría el mundial. Simplemente quería vivirlo. Al empezar a trabajar tan pronto y con tantas horas por delante, la tensión del directo te va ayudando".

En cuanto al momento del gol, el periodista deportivo ha señalado qué se le pasó por la cabeza cuando Iniesta metió el gol: "Si hay un récord de pensamientos por segundo, lo batí yo ese día. En ese segundo yo tuve muchos pensamientos, personales y profesionales. Fue un momento extraordinario, pero sobre todo pensé una cosa: no digas que somos campeones del mundo, porque entonces nos van a empatar y vamos a perder en penaltis. Esa era mi obsesión".

Manolo Lama y el gol de Iniesta

En este aniversario, 'La Noche de Arjona' también ha contado con la presencia de Manolo Lama, por aquel entonces narrador en la Cadena Ser. El actual periodista deportivo de COPE ha contado también cómo vivió aquel gol de Iniesta y qué anécdota protagonizó con Paco González segundos después del tanto: "Lo viví con tristeza. Paco y yo nos habíamos comido todos los marrones y fracasos de la Selección Española en todos los mundiales, y para un mundial que íbamos a ganar, Paco y yo estábamos separados por diez metros, él narrándolo para la televisión y yo para una radio en la que me había sentido, sinceramente, muy a gusto hasta que echaron a Paco González. Recuerdo que cuando yo canto el gol de Andrés y él el de Iniesta, yo giro el pescuezo para atrás, para buscarlo, y él mira hacia delante para buscarme. En el fondo, pegando voces con la vena gorda y gritando, la mirada de los dos eran en plan 'manda huevos que llega esto y tú y yo no lo podemos narrar juntos'. Era un felicidad para nuestro país, donde nosotros éramos felices, pero posiblmente no los más felices de todos los españoles, porque nos parecía triste que no pudiésemos cantar juntos el mayor éxito de la historia del deporte español.