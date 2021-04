Silvia Jato reaparece para hablar sobre Pasapalabra: "Para uno del sur es muy arriesgado"

En 'La Noche de Adolfo Arjona' echamos la vista atrás para recordar los personajes y acontecimientos que fueron noticia en el año 2000. Ese año, entre otras muchas cosas, se emitió por primera vez en televisión el concurso 'Pasapalabra'. El 24 de julio del 2000, Silvia Jato se ponía al frente de un programa que en la actualidad sigue manteniendo unos niveles de audiencia muy altos en su franja horaria. En sus numerosas temporadas han pasado diversos presentadores como Silvia Jato, Constantino Romero, Jaime Cantizano y Christian Gálvez. Actualmente lo presenta el andaluz Roberto Leal. Pero todo empezó con Silvia Jato en el año 2000, por lo que Adolfo Arjona ha querido recordar el arranque del famoso programa con la presentadora y modelo gallega, que ha pasado por los micrófonos de 'La Noche de Adolfo Arjona'.





EL CAMINO DESDE MISS GALICIA HASTA PASAPALABRA

Silvia Jato inició su carrera profesional como modelo y llegó a ser elegida Miss Galicia. Gracias a eso también participó en el Certamen de Miss España en 1989. Fue en ese momento cuando le entrevistaron en la televisión pública gallega. “A los productores les gusté muchísimo y me propusieron hacer un programa. De ahí pasé Antena 3 y cuando estaba haciendo el programa 'Impacto TV' surgió la idea de 'Pasapalabra'. Directivos como Jesús Hermida, Paco Díaz y Julio Sánchez dijeron que querían que lo presentara yo. A la productora no le gustó un pelo porque querían que fuese Jesús Vázquez o Paula Vázquez”, apunta Silvia Jato, que finalmente fue la elegida y acabó presentando la primera edición del reconocido concurso.

Silvia Jato presentó Pasapalabra durante cinco años (2000-2005)





EL ACENTO ANDALUZ Y PASAPALABRA

Muchos han sido los presentadores que han pasado por 'Pasapalabra' desde su nacimiento. Actualmente, Roberto Leal presenta dicho programa, pero es cierto que su nombramiento generó muchos comentarios por la relación entre su acento y la rapidez con la que se realizan las preguntas. Sobre esto, Silvia Jato opina que puede ser más complejo para alguien del sur llevar a cabo esta metodología debido al acento. "No solo es cuestión de que tú lo hagas rápido, es cuestión de que al final estás siguiendo el modelo de alguien que ha hecho eso. Y eso también es muy complicado, con lo cual yo siempre he puesto en valor a todos los que han venido detrás porque considero que ir a un programa y darle forma es complejo y muy arriesgado. Para uno del sur es mucho más porque al final tienes que modular y no puedes comerte demasiado las letras El reto es infinitamente superior, pero creo que lo pueden hacer y de hecho Roberto lo está haciendo y demostrando”, comenta Silvia Jato.









SU MEJOR RECUERDO EN PASAPALABRA

Pasapalabra se estrenó en el año 2000 en Antena 3 y Silvia Jato fue la primera presentadora. Estuvo al frente del concurso durante cinco años, hasta el 2005. En esos años vivió muchos momentos intensos, pero ella destaca uno sobre todos. “Fue cuando di 1.100.000 euros porque al final era el primer bote gigante de Pasapalabra, eso fue tremendo. Además se fue para uno de Jerez de la Frontera, Manuel Carrasco. Fue el momento más espectacular para mí, ver que alguien se llevaba un millón y pico de euros. Eso era tremendo en aquella época”, destaca.





LA SINCERIDAD DE SILVIA JATO

La belleza y la profesionalidad son solo algunas de las muchas características que destacan en Silvia Jato. Otro ejemplo, como demuestra en su entrevista con Adolfo Arjona, es la sinceridad. Y es que la presentadora gallega pone por delante la sinceridad a lo políticamente correcto. Así lo demuestra cuando Arjona le pregunta si se sigue poniendo al frente del televisor para ver 'Pasapalabra'. “Te voy a ser sincera, yo no he visto el concurso ni cuando lo presentaba, lo tengo que reconocer. Yo salía de grabar y lo que menos me podía apetecer era ponerme a las ocho de la tarde a ver 'Pasapalabra'. Me vi los primeros meses de emisión por el tema de la autoexigencia mía y luego jamás volví a verlo”, admite Silvia Jato.