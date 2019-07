Santi 'Majetón': “Herrera te encasqueta un mote y ya nadie te lo quita”

Lo bautizaron como Santiago González, aunque los oyentes de COPE lo conocen como Santi Majetón, el apodo cariñoso que hace ya once años le puso Herrera. El periodista ha pasado por ‘La Noche de Adolfo Arjona’

LAS VIRTUDES DE HERRERA

“Carlos Herrera es un tipo verdaderamente interesante. No me extraña que sea el líder de las ondas porque tiene dos cosas extraordinarias. Por un lado, una intuición fantástica para las noticias y por otro, un sentido del humor fantástico que hace que todo sea llevadero” confiesa el periodista durante su conversación con Arjona.

Santi desvela su percepción más personal sobre el comunicador de las mañanas. “Es un tipo muy ‘disfrutón’… disfruta mucho con la comida y con los sentidos. Es una de las experiencias más placenteras de este mundo, dejarse invitar por Carlos Herrera”.

UN PERIODISTA RARO

“Soy un periodista raro”, afirma durante la entrevista en ‘La Noche de Adolfo Arjona’. Y dice esto porque Santiago González empezó escribiendo columnas de opinión en 1982, cuando lo normal es que los periodistas terminen la trayectoria profesional así, pero desde luego no la comiencen de esa forma.

SU INTERVENCIÓN RADIOFÓNICA

“Me levanto a las cinco y media y empiezo a preparar las dos entradas de la mañana. La de las ocho y cuarto y la de las ocho y media” aclara cuando Arjona le pregunta sobre su método de trabajo.

“Esto de la radio a mí me costó porque no me gusta mi voz grabada. No me oigo con gusto, porque no me gusta mi voz al escucharme. Me costó aceptar la oferta de Herrera por esa timidez, pensé que mi voz iba a ser desagradable por el resto” asegura Santi Majetón a quien Herrera convenció hace ya once años.

Sobre lo que opina de los políticos, sobre los nombres divertidos con los que los ‘bautiza’ y sobre su verano, charlan amistosamente Santiago González y Adolfo Arjona en una calurosa noche de verano.