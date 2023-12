La confesión de la amante de Pablo Escobar, treinta años después de su muerte: "Lo habría hecho"

Tiene una vida de película. De hecho, la mismísima Penélope Cruz la interpretó en la gran pantalla. Pero hay cosas que no cuentan las películas ni las series. Por eso Virginia Vallejo se ha decidido a hablar claro. Ella fue la amante de Pablo Escobar.

Pablo tenía 32 años. La misma edad que Virginia. Solo que sus vidas eran hasta el momento muy diferentes. Se conocieron cuando Virginia y su novio fueron invitados un fin de semana en la Hacienda Nápoles. Allí estaba Pablo Escobar.

Virginia Vallejo, que por entonces era una estrella de la televisión colombiana, no sabía cómo, un hombre que apenas se le entendía al hablar por su fuerte acento antioqueño, había conseguido tener aquella vida de lujos. Eso le sorprendió.

"Un tiro en la sien"

Desde ese momento, sus vidas se cruzaron. En 'La Noche de Adolfo Arjona', la que fuera amante del enemigo número uno de Estados Unidos en el año 1989, ha confesado que mantuvo una relación extramatrimonial con Escobar durante cinco años.

En aquellos años, los dos estaban en la cima de sus carreras, ella como una exitosa mujer en los medios de comunicación y él como el traficante más peligroso de cocaína. “Pablo quería ser el hombre más rico de Colombia. Si a los 30 años no tenía un millón de dólares, decía que se suicidaría con un tiro en la sien”.

Virginia Vallejo asegura que mantuvo una relación de cinco años con Pablo Escobar

Virginia le ha contado a Adolfo Arjona cómo trataba de ayudarlo, reconducir su vida, en definitiva, controlar al “potro indómito” que era. Ahora, con el tiempo a su favor, recuerda cómo el hombre al que ella amaba, "contrató a un etarra para que le enseñara a hacer bombas".

Dos vidas muy diferentes

La amante del capo narco asegura haber sido amante de hombres a los que no les faltaba poder ni dinero. “Yo era una niña de alta sociedad. Pablo Escobar era un hombre desconocido, de clase popular. Era un desconocido."

Pero se enamoró del. "Yo me enamoro de él, porque él se enamoró primero de mí. Si no, yo no hubiera tenido una relación con un hombre de clase baja. Era bajito, gordito y feito, pero me enamoró su extrema seguridad. Además, me di cuenta que era un criminal”, afirma la examante de Pablo Escobar en 'La Noche de Adolfo Arjona'.

Virginia Vallejo triunfaba como actriz y periodista cuando conoció a Pablo Escobar



Lo dejé cuando mató al ministro Rodrigo Lara

Su relación fue tan apasionante como tórrida. Recuerda que "en 1984 Pablo estaba escondido porque había asesinado al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Él me lo confesó porque quería que yo escribiera su biografía."

"Estábamos en una casita escondidos en mitad del campo, y ambos pensamos que si fuéramos rodeados por el ejército o la policía secreta, estoy seguro que él también lo haría, nos mataríamos y así no sufriríamos torturados tras ser capturados”, ha dicho Vallejo.

Penélope Cruz y Javier Bardem en "Loving Pablo", una película sobre la pareja

Han pasado muchos años. Y hoy Virginia lo recuerda como un asesino: “Tras el fallecimiento del ministro de Justicia yo lo dejo. Luego aparece para rogarme que lo vuelva a ver. Entonces, lo hago en plan secreto en esas casitas. Pablo consiguió en 1987 a un etarra para que le enseñara a hacer bombas, ahí lo deje. Él empezó a usar la dinamita para conseguir arrodillar el Estado y que eliminara la extradición”, relata la periodista.

La historia de Virginia Vallejo ha servido de inspiración para llevar al cine películas como la protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz. Además de‘Loving Pablo’, su historia aparece en series televisivas como ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’ en Netflix.

¿Que si se siente identificada con la mujer que sale en las películas y series? “Casi todo lo han endiosado para convertirlo en leyenda y en propaganda para llenarse los bolsillos”. No se puede decir más claro.

