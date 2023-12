Juan Pablo, hijo de Pablo Escobar: “Tenía siete años cuando me confesó sus fechorías”

Se cumplen 30 años de la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria, más conocido como Pablo Escobar. El mayor narcotraficante y criminal colombiano, fundador y líder del Cartel de Medellín. Se ha escrito y dicho mucho acerca de este criminal del siglo XX que se convirtió en el delincuente más buscado por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del mundo.

Incluso estando preso, desde La Catedral, la prisión de Envigado en Antioquía en la que permaneció encerrado 13 meses; Pablo Escobar siguió delinquiendo y puso en marcha una red de sobornos que le permitió vivir con lujo y sin vigilancia.

De allí escaparía un 22 de julio de 1992. Tan solo año y medio después, el 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar murió de un disparo en la cabeza, convirtiendo en leyenda a quien escribió los capítulos más negros de la historia de Colombia y del crimen organizado.

Escucha aquí el especial de Pablo Escobar al completo.

PRIMERA CONFESIÓN

En 'La Noche de Adolfo Arjona' hablamos con su hijo Juan Pablo Escobar, un hombre que no olvida el momento en el que su padre le confesó quién era y a qué se dedicaba: “Yo tenía siete años cuando me confesó sus fechorías”. Por aquel entonces vivíamos exiliados en Panamá y no tuvo reparos en contarme que “era un bandido”, recuerda Juan Pablo.

Desde aquel momento, comenzó a darse cuenta de que su vida no sería como la de otros niños. Ser el hijo de un criminal es “un estigma del que es difícil escapar”.









HIJO DE UN CRIMINAL

Han sido muchas las historias que se han contado de Pablo Escobar. Películas, docuseries y libros con las que muchas personas se han lucrado. Incluso el propio Juan Pablo Escobar reconoce que ha utilizado a su padre para ganar dinero.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con su libro “Pablo Escobar Mi Padre. Las historias que no deberíamos saber”, Juan Pablo narra las intimidades de un hombre extremadamente cruel con los hombres e infinitamente amoroso con su familia. Todo ello sin olvidar aquella conversación que mantuvo con su padre en Panamá cuando tan solo contaba 7 años. “Hay un momento en la vida en que no te queda otra opción que reconocer que eres el hijo de un criminal”, admite, y eso no puede ni debe olvidarse, se sincera en 'La Noche de Adolfo Arjona'.

Asimismo, Juan Pablo Escobar ve cierto peligro en cómo otros han contado la vida de su padre: “Cuando tú ves esas series en la que representan a mi padre como un hombre rodeado de lujo, con dinero y poder, sin duda es una figura idealizada e irreal”. Su hermana Manuela y él mismo tuvieron una dura vida de huida y estigma social no elegida.

Quise vengarme pero me arrepentí

UNA VENGANZA QUE NO CONSUMÓ

Juan Pablo Escobar reconoce a Adolfo Arjona durante la entrevista que al morir su padre quiso vengarle, pero pronto se arrepintió. No quería continuar la sangrienta saga Escobar.

Sin embargo, este arquitecto y diseñador industrial sí que admite que se ha lucrado con el asesinato de su padre. Una muerte en los tejados de uno de los barrios más peligrosos de Medellín y de la que ya han pasado 30 años. Aquel 2 de diciembre de 1993 quitaban la vida al mayor narcoterrorista de la historia de Colombia. A partir de ahí comenzaba su leyenda.