El error que cometes en tus cenas y que puedes evitar para no engordar

Seguro que más de una vez habrás escuchado que se recomienda cenar, al menos, dos horas antes de ir a dormir. O el famoso refrán que dice: “desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo”. ¿Qué hay de cierto en que la cena siempre engorda?

Sarai Alonso especialista en reeducación alimentaria y psiconutrición y fundadora de Sarai Alonso Nutricionistas ha pasado por La Noche de Adolfo Arjona para aclarar este asunto

LAS CENAS ENGORDAN

Qué hay de cierto en esta afirmación. Sarai Alonso dice que es una pregunta complicada de responder. 'Yo como nutricionista siempre evito dar una respuesta muy cerrada' asegura la nutricionista. 'Hay que conocer muy bien cual es el contexto, todos esos datos que hay alrededor y que nos permiten saber si la cena nos está proporcionando más energía de lo que necesito y me puede estar llevando a coger peso o porel contrario es una cena muy ligera y por lo tanto no me lleva a ese aumento de peso corporal'.

Otra de la cuestiones que se plantea mucha gente, es si comer mucho o mal por las noches, está directamente relacionado con la producción de grasa. Dice Sarai Alonso que 'todo exceso decalorías que aportemos al cuerpo se van a almacenar en formato grasa, pero si es cierto que una cena exclusivamente, no va a aportar ese exceso'. Según la nutricionista hay que entender lo que ha ocurrido durante le día y equilibrarlo.

LO PROHIBIDO

Hay cosas que debemos pensar que están prohibidas tomar en una cena, pero a Sarai Alonso no le gusta usar esa palabra, porque lo importante para ella es conocer que características debe tener esa cena. 'Si se trabaja de noche, esa cena debe ser más contundente ya que luego necesitamos esa energía para mantener la actividad' afirma la nutricionista. 'No hay alimentos prohibidos pero hay que adecuarlos a lo que se vaya a hacer después de cenar'.

Otra decisión que podemos tomar, es eliminar por completo la cena de nuestra dieta,pero eso según la especialista, depende de la finalidad que queremos conseguir. 'Aquí tenemos un riesgo de entrar en un bucle que nosotros llamamos permiso-castigo. Un ejemplo es decir por ejemplo, hoy voy a comer todo lo que me apetezca incluso voy a darme algún atracón y nos pasa nada porque por la noche compenso sin cenar. Eso no sería nada saludable y estaríamos entando en un problema de daño emocional'.

HORARIOS

Todos sabemos que los horarios de las cenas en España no tienen nada que ver con el resto de Europa y es posible que eso también nos perjudique. 'Esto viene determinado por nuestro ritmo de vida' afirma Sarai Alonso. 'Es muy importante que entre una comida y otra no pase mucho tiempo, así que esa cena vamos a ajustarla también de esa manera. Si he merendado a las siete de la tarde, vamos a evitar hacer un cena a las siete y media o a las doce de la noche. Habrá quetener en cuenta los horarios a los que hemos comido durante el día y también la hora a la que se va a dormir'.