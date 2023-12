El menú más caro del mundo cuesta 1.650 euros y lo encuentras en un restaurante de Ibiza

Se habla mucho del atractivo gastronómico que tiene España, de sus numerosos restaurantes con estrellas Michelín, de sus afamados chefs, de la creatividad de los platos… Pero hoy te proponemos un recorrido distinto, por la geografía gastronómica de nuestro país. Comeremos a 50 metros del suelo con los pies colgando, pagaremos el menú más caro del mundo, nos cocinarán con el fuego de un volcán o saborearemos platos con los ojos tapados. Estos son solo algunos ejemplos, de los restaurantes más curiosos de España.

DINNER IN THE SKY

El primer lugar donde vamos a comer esta noche, es un restaurante situado en una plataforma suspendida a 50 metros del suelo con cabida para 22 personas alrededor de la mesa, asegurados con correas.

El cocinero, el sumiller, los camareros y un técnico en seguridad aérea acompañan a los comensales en su viaje al cielo. Allí arriba, podemos celebrar nuestra reunión privada con vistas a un campo de golf, una pista de carreras, al corazón de un viñedo o el lugar que nosotros elijamos. Se llama Dinner in the Sky.

Zóe Bélem, representante de Dinner in the sky en España, nos ha contado cómo se sostiene esa palataforma a 50 metros de altura. 'Si tienen vértigo lo mejor es no subirse a comer a esa altura'.

Si la previsión del tiempo no es adecuada se aplaza la comida. 'El menú esta decidido previamente porque los cocineros no tienen tanto espacio para cocinar a esa altura'.

SUBLIMOTION

Para la siguiente parada gastronómica tenemos que hacer escala en Ibiza. Te quiero llevar a vivir el que dicen es el mayor espectáculo gastronómico del mundo. Así definen los que lo han hecho, lo que vas a encontrar en el hotel Hard Rock de la isla balear, en la que te van a poner el menú más caro del mundo. Es un restaurante futurista, donde comes con unas gafas tridimensionales para sentir primero los platos, que luego vas a disfrutar. Es lo que se dice una experiencia gastronómica virtual y el lugar se llama Sublimotion.





Eduardo Gonzáles, cofundador y director creativo de Sublimotion y nos ha contador porque el menú cuesta 1.650 euros por persona. 'Es la cena pero además luego hay un after en nuestra terraza donde el cliente disfruta hasta la hora que quiera de unas copas y de la noche ibicenca. Es como un teatro gastronómico'.



EL DIABLO

Desde Ibiza, nos trasladamos ahora a Lanzarote en las Islas Canarias. Ubícate en el Parque Nacional de Timanfaya, en un edificio espectacular diseñado por el arquitecto canario más conocido, César Manrique, con unas vistas extraordinarias de un paisaje casi lunar formado por campos de lava. Precisamente aprovechado la energía térmica del subsuelo, donde las temperaturas llegan a sobrepasar los 300 grados, encontramos un restaurante que usa como fogones el calor de un volcán. Ese restaurante no podía tener mejor nombre que El Diablo.





Ángel Vázquez, consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. Cuenta que hay una parrilla sobre un agujero en el suelo donde se hace la comida al calor del volcán. 'Lo que más demanda el turista el pollo asado, carnes de la zona como el cabrito o el conejo pero también ese usa la parrilla para las verduras'.

DANS LE NOIR

Vamos ahora a un lugar que es más que un restaurante, se trata de una experiencia sensorial y humana. Imagina que llegas al sitio, te vendan lo ojos y te llevan hasta tu silla sin que puedas ver nada… totalmente a oscuras. El camarero te pide que no te levantes durante la cena para evitar tropiezos y que no alcen la voz, porque a oscuras se tiende a gritar. Guía tus manos hacia los cubiertos y la servilleta y comienzan a servir. Por cierto, los camareros son invidentes y el restaurante se llama Dans Le Noir y lo encuentras en Madrid y Barcelona.





Maite Súto, directora del restaurante Dans Le Noir nos ha contado las sensaciones que produce comer con los ojos vendados. 'Se confunde la carne con el pescado y el vino tinto con el blanco'.

Tanto el menú como el vino son sorpresa. 'Intentamos que el comensal averigue lo que está comiento y bebiendo'

Al salir de la sala y después de habituarse de nuevo a la luz, se enseñan las fotos de los platos que se han comido.

AQUA LIBERA

Nuestra siguiente parada es en Aljucén, una localidad cercana a Mérida en Badajoz; donde me han dicho que podemos comer en unas auténticas termas romanas. Y como debe ser, nos invitan a comer tumbados… como se hacía en la Antigua Roma. Las recetas también son romanas y se elaboran gracias a la documentación que han usado para elaborar un menú lo más fiel posible, al que tomaban los habitantes de Emérita Augusta, la actual Mérida, hace más de 2.000 años. El lugar al que vamos son las Termas Aqua Líbera, donde han recreado una villa romana en la que además de restaurante, encontramos hotel y como su nombre indica, unas termas donde pueden darnos hasta un relajante masaje.





Noemí Cabalgante, propietaria de Aqua Libera nos cuenta lo que comían los romanos hace 2.000 años. 'Comían de todo, menos lo que vino luego de América o Australia. Muchas especias que hoy no se utilizan'.

Se come en un triclinium que es una mesa en forma de U. 'La gente va comiendo del centro, de una mesita o también de platos en forma de barcos que flotan en un estanque central y los comensales van compartiendo'.



ENIGMATIUM

Hay una cadena de restaurantes en España que lo mismo te ofrece un menú con espectáculo, que un restaurante temático, que de misterio e intriga. Dicen que no te puedes fiar de lo que te digan de ellos porque los clientes se comprometen a no contar lo que pasa y lo que vive dentro y que ese es uno de sus mejores alicientes. A lo largo de la cena te pueden proponer acertijos, juegos de magia, resolver enigmas o disfrutar de un espectáculo divertido y con buen humor. Esta cadena de restaurantes lleva el nombre de Enigmatium.





Eduardo Manzanares, gerente de Enigmatium ynos cuenta en principio lo que podemos comer en este tipo de restaurantes. 'La gene está más pendiente de los espectáculoe que de la comida y a veces ponenmos los platos y los comkensales no están en la mesa'.

El primer enigma que hay que resolver es averiguar donde está el restaurante. 'Somos el único restaurante que no contemos donde nos encontramos y además cada cierto tiempo cambiamos de sitio para lo que repiten'.

EL BOSQUE DE LAS HADAS

Vamos a buscar ahora un lugar escondido en una zona de La Rambla de Barcelona. Cuentan que en su interior podemos encontrar nomos, árboles mágicos, criaturas fantásticas… es un lugar de cuento donde tomar una copa o un cóctel. Hay cascadas, estanques y lagos. El sonido ambiente es el canto de los grillos o de lo búhos y cada hora en punto se recrea una tormenta, con sus rayos y sus truenos… Nos introducimos en El Bosque de las Hadas.





Ángel Díaz, director de contenido de El Bosque de las Hadas, nos cuenta porque han recreado un bosque encantado como los de Tolkien para decorar un bar de copas.'Cuando se creó el Museo de Cera de Barcelona se pensó en que tuviera una extensión para que la gente pudiera comer o tomar una copa'.