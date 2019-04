Mario Vaquerizo: "Yo digo lo que pienso y no me importa lo que opinen los demás"

Mario Vaquerizo habla claro: 'Yo digo lo que pienso y no me importa lo que opinen los demás' Así es este cantante, manager, escritor, colaborador de radio y televisión, que levanta pasiones a favor y en contra. 'Yo me quiero mostrar al mundo como soy para lo bueno y para lo malo' cuenta Mario Vaquerizo en La Noche de COPE. 'Soy consciente de que hay mucha gente a la que no le gusto y a todos les voy a agradecer la educación que tienen en no demostrármelo'

Vaquerizo es una persona inquieta, dicen que es ordenado, competitivo y que todas las noches reza antes de acostarse. Va a cumplir 45 años y a su edad ya ha tenido serios problemas de espalda aunque se está recuperando poco a poco. Mario Vaquerizo estudió periodismo y ha ejercido como tal. 'Comencé trabajando en Canal Plus pero lo deje para dirigir un proyecto personal con el que me sentía mejor aunque a mi madre no le gustó la decisión'.

Una de sus últimas experiencias televisivas ha sido en Master Chef y eso lo ha convertido en un cocinillas. 'Ahora a mis amigos cuando vienen casa les hago lentejas con espuma de patata revolcá' cuenta Vaquerizo. 'Tambián hago paellas en la barbacoa de mi casa que también me salen muy buenas'

Terminó la carrera de periodismo en 1997, pero a Mario le hubiera gustado ser bibliotecario. Ha sido representante de gente tan variada como Fangoria, Dover, Merche, Elsa Pataki o Leonor Watling y ayudó a lanzar varios discos de Fangoria. En el mundo de la música hace sus pinitos como cantante del grupo Nancys Rubias, pero no inició el proyecto como algo profesional sino para divertirse.

El programa "Alaska y Mario· fue el que lo lanzó a la fama. 'No tengo ningún pudor en salir contando mi vida personal, lo hace todo el mundo a través de las redes sociales y yo lo hago en un programa de televisión donde estoy mejor iluminado y encima me pagan por ello' Mario reconoce que lo de las críticas lo lleva bien y que suele hacer las cosas de manera natural sin importarle el qué dirán.

Hace poco publicó una biografía sobre Fabio McNamara y ahora está de moda porque acaba de editar un nuevo libro con una serie de cuentos para niños rockeros y se lo ha contado a Adolfo Arjona en La Noche de COPE.