El Diamante Hope: una joya que ha traído desgracias a los que la han tenido

Seguro que te suenan joyas como el 'Diamante Hope', la 'Perla peregrina', 'El Regente', la tiara perdida de los Romanov o el collar de María Antonieta, tesoros por los que el ser humano no ha dudado en traicionar, robar, asesinar o provocar guerras y derrocamientos. Probablemente por ese motivo, hayan sido calificadas como joyas malditas.

Ana Trigo es escritora y tasadora de arte, antigüedades y libros antiguos. Los objetos hermosos tienen una historia que contar y las joyas malditas siempre cuentan historias oscuras o siniestras. Sobre algunas de estas joyas se han escrito libros y artículos que han aparecido en periódicos o documentales. "Hay mucho de leyenda, pero descubres que también hay mucho de verdad y para eso estamos los historiadores"

La Perla Peregrina

joyas malditas

Las joyas cuentan muchas cosas. "El libro se me ocurrió cuando estuve valorando una colección para una subasta y me enseñaron una pulsera que la familia quería vender porque les traía mala suerte y fui a comprar un libro que hablara de estos temas y no encontré ninguno"

Las joyas tienen mucho atractivo entre los más poderosos y compiten incluso entre ellos para tener las más caras y más bellas. "Cuando vemos algo hermoso tenemos el impulso de cogerlo. Literalmente la belleza mueve el mundo y en el caso de estas piezas, son únicas y muy bellas y un símbolo de estatus"

Da la sensación de que estas joyas siempre están asociadas a mujeres, pero entre los hombres también ha habido luchas por poseer las joyas más preciadas. "Napoleón había llevado una gran joya en su espada y hay joyas ligadas a grandes dirigentes indios"

No todas las joyas han sido siempre asociadas con una maldición. El Diamante Sancy y el Rubí del Príncipe Negro, fueron durante generaciones consideradas talismanes protectores. "Hay dos joyas que tienen el honor de tener el poder más destructivo de todas. Una es el Diamante Hope que arrastra una hilera de desgracias y acontecimientos tristes y otra la Perla Peregrina"

El collar de María Antonieta

el poder de una joya

El poder de una joya puede estar en su valor, en su talla o en su tamaño. "Pero sobre todo en su rareza, su pureza o su brillo extraordinario. El valor que nosotros le damos como símbolo es otro añadido. El Rubí del Príncipe Negro puede ser en la actualidad la joya más poderosa"

Hay joyas que han sobrevivido a guerras, revoluciones, expolios, robos, incendios y saqueos, pero algunas se han perdido y no se sabe donde están. "Es el caso de la Tiara de los Romanov que nos se sabe si la robaron y la tiene alguien o la han destruido"

Un diamante es para siempre, es una frase hecha para vender más joyas. "Sobre todo ahora que se están creando diamantes sintéticos, cada vez más grande y de una gran calidad, y no se sabe si cuando haya muchos en el mercado, los originales seguirán teniendo su valor"

Ana Trigo ha publicado el libro titulado “Joyas malditas. Historia secreta de las gemas más enigmáticas del mundo y de las mujeres que las poseyeron” editado por La Esfera de los Libros.