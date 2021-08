Eva González desvela el peor momento del coronavirus para ella y su familia: “Es lo que hay que hacer”

Fueron meses muy complicados para todos. También para ellos, que son parte de nuestras vidas porque los vemos en televisión. En “La Noche de Adolfo Arjona”, los grandes comunicadores de este país han contado sus vivencias, sus temores y su desconcierto. Todo empezó un mes de marzo de 2020.

Una de las comunicadoras que ha pasado por “La Noche de Adolfo Arjona” ha sidoEva González. La andaluza ha confesado que lo pasaba realmente mal cuando veía los informativos durante el confinamiento.





La presentadora de “La Voz” le ha contado a Adolfo Arjona que esos meses tan duros trajeron a su cabeza el que sin duda ha sido el peor momento de su vida: “Cuando veía a esos familiares que no podían ni siquiera despedir a sus seres queridos recordaba cuando perdí a mi padre y pensaba que esas personas no podían dar el último adiós a su hijo, a su abuelo o a su madre. Es realmente durísimo.”

LA RESPUESTA DE BISBAL AL HIMNO DEL CORONAVIRUS

Por los micrófonos de “La Noche de Adofo Arjona” también ha pasado Javi Nieves. El presentador de "¡Buenos días, Javi y Mar!" de Cadena 100es el responsable del himno que tantas veces hemos escuchado durante la pandemia: La versión de “Resistiré”.

Javi Nieves ha desvelado cómo nació esta idea y cómo los cantantes y músicos se volcaron con ella. También ha desvelado la tajante respuesta de David Bisbal, quien respondió a la propuesta con un mensaje de voz reinterpretando el estribillo de la canción. “No hizo falta un sí no un no. Ya nos había respondido”.

Además, ha contado cómo lo grabaron para conseguir una calidad sobresaliente. “Les mandamos a todos un vídeo contando cómo se tenían que grabar. Enviamos un aparato en taxi a cada uno de los artistas que llevaba incorporado un kit de limpieza para que lo desinfectaran, porque ese aparato iba de casa de Melendi a la de Rozalén o Rosanna”.

ANA ROSA, LA REINA DE LAS MAÑANAS TAMBIÉN EN EL CONFINAMIENTO

En aquellas semanas de confinamiento, la tele era nuestra única ventana al mundo. Ana Rosa Quintana fue otra de las comunicadoras que se convirtió en un altavoz a través de su programa “Ana Rosa”, que emite Telecinco a diario.

La periodista ha hecho una confesión a Adolfo Arjona sobre los primeros días de la pandemia: “El 8M fue una temeridad. Había una epidemia, la OMS había alertado. Creo que se cometió una temeridad. No calibraron bien, y hubo muchos avisos”.





Además, Ana Rosa ha hecho hincapié en la libertad de expresión: “Tenemos la obligación de contar lo que está pasando, guste o no a los políticos”. Y ha desvelado cómo afrontó el programa los días más difíciles: "Durante los peores momentos de la pandemia, había un gran debate en el equipo. Porque había imágenes que no sabíamos si debíamos o no ofrecer. Había imágenes durísimas de féretros, UCIS, muertos y hospitales que no sabíamos si ofrecer o no”. Finalmente, no lo hicieron.

LA RESILIENCIA DE “TIEMPO DE JUEGO” Y PACO GONZÁLEZ

De repente, el mundo entero se paró. Y las competiciones deportivas no iban a ser menos. El director del programa de la cadena COPE “Tiempo de Juego” le ha contado a Adolfo Arjona que jamás pensó que se suspendería una temporada entera. Paco Gonzálezreconoce que “puedes pensar que un día un atentado interrumpa la programación de una forma puntual, pero esto era impensable”.





El 9 de marzo, la Liga anunciaba que quedaban suspendidas las próximas dos jornadas. “En ese momento, no teníamos un plan B para algo así. Hablamos con la dirección y entendimos que esto iría para largo. Si desaparecíamos el primer día, dejaríamos de lado a los oyentes. Y no queríamos eso. Nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo diferente. El nuevo formato fue surgiendo sobre la marcha. El Barcelona o el Real Madrid empezaron a dejar de ser lo importante”. Y lo importante eran las personas.





El 14 de marzo fue un programa muy especial, porque no había eventos deportivos pero tenía que haber radio. Paco recuerda cómo "pasamos de entrevistas a deportistas a biólogos. Y así fue como dimos voz a los oyentes afectados por la pandemia".

Y fue en ese momento; cuando las cifras de los muertos no paraban de crecer. Cuando las UCIS se llenaban de gente de todas las edades. Cuando no podíamos despedir a nuestros seres queridos. En ese preciso momento nos dimos cuenta de que la radio podía hacernos sonreír. Era pedir mucho en aquellos momentos.

