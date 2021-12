El doctor César Ramírez advierte del riesgo que supone comer boca abajo: “Una barbaridad”

Lo puedes hacer por curiosidad y ver lo que se siente, por cumplir una apuesta o porque te parezca divertido romper la ley de la gravedad, pero lo cierto es que comer boca abajo no es nada recomendable, de hecho, es perjudicial para la salud.

“La posición en la que los pies están más altos que la cabeza provoca un efecto de vasoconstricción (o cierre de las arterias) que aumenta la fuerza con la que la sangre se bombea al cerebro. De igual modo, las venas del cerebro, que drenan por un sistema de baja presión, no pueden devolver la sangre bien al corazón, motivo por el que aumenta la presión sanguínea dentro de la cabeza y nos ponemos colorados”explica en 'La Noche de Adolfo Arjona'el prestigioso cirujano digestivo César Ramírez.









“También las arterias del aparato digestivo se cierran y se empujan las vísceras del abdomen hacia abajo, motivo por el que la digestión no se va a poder llevar a cabo de manera adecuada por la falta de riego sanguíneo y porque el intestino delgado (que está suelto dentro del abdomen) se agolpa empujando el músculo diafragma hacia abajo disminuyendo nuestra capacidad de llenar los pulmones de aire, ya que se colapsa la cavidad torácica parcialmente y se hace más pequeña. Es decir, es una barbaridad”, concluye el doctor.

ROMPEMOS LEY GRAVITACIÓN

Si te cuelgas boca abajo de las ramas de un árbol es evidente que perderás las monedas que lleves en los bolsillos. Es evidente también que si tienes el pelo largo se te va a posar sobre la cara. Y que si llevas una camisa ancha por fuera del pantalón, la prenda se caerá y dejará ver tu abdomen. Todo responde a la ley de gravitación universal formulada por Isaac Newton.

Sin embargo, en 'La Noche de Adolfo Arjona' nos hemos hecho la siguiente reflexión: ¿por qué entonces podemos comer y tragar estando boca abajo?

EXPLICACIÓN SENCILLA

Según relata el doctor César Ramírez en los micrófonos de COPE, la explicación es mucho más fácil de lo que en principio pensamos y obedece al simple principio de la física de que los alimentos, una vez que entran en nuestra boca y están en nuestro aparato digestivo, ya no están sometidos a la ley de la gravedad.

Es decir, los alimentos cuando están fuera de nuestro cuerpo sí están sometidos al principio que formuló Newton, pero una vez dentro ya no lo están “porque los espacios en los que se producen tanto la masticación como la deglución son espacios virtuales que no existen en condiciones basales si no es para dar entrada y espacio a los alimentos que van a ser masticados”, explica el doctor Ramírez.

COMER EN EL ESPACIO

Durante la conversación con Adolfo Arjona, el doctor Ramírez pone un buen ejemplo. “Si por la fuerza de la gravedad fuese imposible deglutir, los astronautas morirían de inanición durante las largas temporadas que pasan en las estaciones espaciales en las que dejan de estar sometidos al influjo gravitatorio y, sin embargo, se nutren e hidratan de forma adecuada. Es una imagen típica que todos hemos visto alguna vez, a los astronautas flotando dentro de la nave con el vaso y una pajita en la boca para así vencer la ley de la gravedad a la que se someten los alimentos y líquidos justo hasta el momento de entrar en la boca, cuando ya el proceso de masticación y deglución se producen de forma fisiológica y sin influencia de la gravedad”.

QUÉ MOVEMOS AL COMER

El oyente y el lector de los contenidos de 'La Noche de Adolfo Arjona' es curioso por naturaleza, así que seguro que en alguna ocasión te has preguntado qué partes del cuerpo intervienen cuando comemos.

La masticación y la fase inicial de la deglución son voluntarias y las hacemos de forma consciente activando músculos que nosotros controlamos, estemos sentados en una mesa o boca abajo.

“En el caso de la masticación, son un grupo de músculos conocidos como digástricos, pterigoideos, temporal y masetero los que trituran los alimentos con ayuda de los dientes. Después, otros músculos (que también movemos de forma voluntaria) propulsan los alimentos de la boca a la faringe. Todos estos músculos trabajan la fase inicial de la digestión”.









“Posteriormente viene la fase involuntaria de la deglución que comienza cuando los alimentos pasan a la faringe y los músculos constrictores empujan el bolo alimenticio al esófago, que, por medio de sus movimientos peristálticos (creando ondas parecidas a lo que hace una serpiente cuando traga) va empujando los alimentos hacia abajo hasta llevarlos al estómago, dónde comienza el proceso de la digestión. El esófago y la faringe son también cavidades virtuales que sólo se abren para permitir el paso de los alimentos a su través y ya luego vuelven a colapsarse de nuevo, motivo por el que, independientemente de la posición de la persona que come, al igual que la fase voluntaria, no pueden volver hacia atrás (salvo que la persona tenga problemas de movilidad del esófago por ausencia de función peristáltica, problema que se conoce como achalasia esofágica)”,detalla el doctor César Ramírez, prestigioso cirujano experto en el aparato digestivo.

COMER TUMBADO EN LA CAMA

Bien distinto es comer estando tumbado en la cama, como muchos pacientes hospitalizados se ven obligados a hacer en ocasiones. “Comer boca arriba en la cama, es casi fisiológico y normal siempre que la cabeza esté por encima del nivel del corazón y estemos un poquito incorporados para favorecer la fase inicial de la deglución, ya que no tragamos igual sentados que tumbados. Es una necesidad para muchos pacientes hospitalizados y cuando no hay más remedio, hay que hacerlo así”, asegura tajante César Ramírez.

