El día que la carrera televisiva de Chiquito de la Calzada estuvo a punto de terminar: "Hay que quitarlo"

En la vida hay golpes de suerte. De esos que solo pasan una vez. De esos que hay que saber aprovechar. Porque que nadie se engañe, las casualidades no existen.

Eso fue lo que debió pensar Tomás Summers cuando conoció a Chiquito de la Calzada en un bar de Torremolinos (Málaga) mientras almorzaba. Así se lo ha contado a Adolfo Arjona: “Estaba comiendo, cuando escuché a un hombre contando chistes. Me di la vuelta y ahí estaba él, Chiquito de la Calzada. Me quedé alucinado. No podía dejar de escucharlo”.





Chiquito no sabía que en ese bar había un productor de televisión. No sabía que aquel hombre que escuchaba con atención cada uno de sus chistes era el mismo Tomás Summers, y mucho menos que lo acababan de llamar de Antena 3 para que produjera un programa de chistes.

DESCUBRIENDO A CHIQUITO

En "La Noche de Adolfo Arjona", Summers ha revelado que antes de marcharse de allí, preguntó quien era aquel señor que se movía de una forma tan peculiar y que pronunciaba palabras que jamás antes había escuchado. El camarero supo entonces que quien preguntaba era "un forastero". En los alrededores todos conocían a Chiquito. Y sus chistes y movimientos resultaban más que familiares.

Fue en la barra de aquel bar donde Summers le propuso ir a Madrid a trabajar en televisión. Las primeras palabras de Chiquito fueron que no quería coger aviones. Si podía ir en coche o en tren, Summers podía contar con él.

Y así fue cómo empezó “Genio y Figura”. ¿Que por qué el nombre? Tomás Summers lo tuvo claro desde el principio: "el Genio era Chiquito y las figuras eran otros grandes como Paz Padilla o El Gran Fali".

UN MOMENTO CLAVE EN SU CARRERA

Y es que Chiquito era un genio. Un genio del humor. Los que le conocieron, como Summers, aseguran que se inventaba las palabras sobre la marcha.

Saben también que Chiquito no ensayaba nunca. No lo necesitaba. “Tenía la habilidad de contar un chiste dentro de otro y nunca sonaban igual. Además, lo de menos era el chiste. Su puesta en escena era única”.

Hoy hace 89 años que Chiquito de la Calzada nació después de los dolores. ¡Feliz #ChiquitoDay, cobardes! pic.twitter.com/39wNIDvqzl — Noelia Losada ?? (@NoeliaLosadaCs) May 28, 2021





Pero los inicios en televisión no fueron fáciles para el malagueño. Cuando empezó el programa de televisión “Genio y Figura” de Antena 3, Tomás Summers recibió una llamada que podría haberlo cambiado todo.

Al otro lado del teléfono le hablaba el director de antena. Le dijo a Summers que no le gustaba Chiquito, incluso quiso quitarlo del programa. Tomás Summers se empeñó. Más tarde el directivo llegó incluso a decirle: “menos mal que no te hice caso”.

DEL CUADRO FLAMENCO A LA TELEVISIÓN

Hasta ese momento y durante toda su vida, Chiquito se había ganado la vida en un cuadro flamenco. Tenía más de 60 años cuando le llegó la fama. 63, para ser más exactos.





En alguna entrevista lo escuchamos decir que la fama le había llegado demasiado tarde. No sonaba a queja. Más bien a un agradecimiento a esa profesión que le dio tanto en tan poco tiempo. Aunque en el fondo todos lo pensamos, maestro. Podría haberte llegado antes. Mucho antes.

