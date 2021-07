El día que Tico Medina reconoció a Adolfo Arjona cómo llevó a la televisión a Félix Rodríguez de la Fuente

El maestro del periodismo, Tico Medina, más conocido como “El puñaíto”, ha fallecido este lunes a los 87 años. Escolástico Medina García era colaborador habitual de COPE en la etapa final de su vida de la mano de Carlos Herrera, en su sección que tenía lugar cada viernes en el programa ‘Herrera en COPE’; y durante largos años ha participado en otros programas, como en esta ocasión, en ‘La Noche de Adolfo Arjona’, donde se hizo un repaso a toda su carrera profesional.



Tico Medina desarrolló una exitosa y prolífica trayectoria profesional, que le llevó a trabajar en numerosos medios de comunicación, como ABC, y a recibir innumerables premios y reconocimientos.



Entre ellos, dos Premios Ondas y una Antena de Oro. Además, el Premio Internacional de Periodismo en Europa del Instituto Hispánico de Investigaciones Internacionales de Nueva York (1974); la Carabela de Plata 1977 de la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana. la Pluma de Oro del Gobierno mexicano (1990), el premio Rodríguez Santamaría de la Asociación de la Prensa de Madrid (1996) o el granadino Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón (2000).



El mítico periodista, reconocía en la entrevista con Adolfo Arjona, que hizo “cosas muy buenas en televisión”: “Yo fui quien llevó a la televisión a Félix Rodríguez de la Fuente. Nada más salir, se comió la televisión”.



Adolfo Arjona hacía mención de las innumerables entrevistas que hacía al año el equipo de Tico Medina, y el maestro respondía: “Había días que hacías hasta 10 entrevistas. Con Bobby Deglané hacíamos todas las que podíamos”.



Tico Medina echaba la vista atrás y recordaba también el momento en el que entrevistó a Fidel Castro: “Fue grande, cuando él era grande. Recuerdo que hacíamos cola en La Habana para entrevistarle. Cuando llegué, dije que iba a regalarle un queso gallego al comandante”.

Audio







Otro momento para recordar de la entrevista, fue el día que Tico Medina entrevistó a Teresa de Calcuta: “Era una mujer muy fea por fuera, pero tenía una belleza interior sobrecogedora. Tenía resplandor. En Calcuta había un olor a muerte y en medio estaba ella, con un color azul en su ropa muy diferente a lo que tenía alrededor. Era cirugía para los que lo necesitaban”.



Ana Rosa Quintana también intervino en el programa de Arjona para dedicar unas palabras a Tico Medina: “Es una enciclopedia. Conoce el periodismo de todos los géneros. Un periodista completo de los de antes. Fue el inventor de la crónica social de calidad”.



Arturo Pérez Reverte reconocía también sobre Tico Medina que “era uno de los viejos zorros. Yo le he visto siempre como un maestro a seguir. Fue siempre una referencia para mí. Aprendí de leer la letra pequeña de sus reportajes, más de lo que se aprendía en las facultades de periodismo. Hasta que no palme, no parará. Si dejara de trabajar y se retirara, se apagaría como una lucecita a la que le quitan el oxígeno. Tico debería estar subvencionado”.