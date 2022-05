Carmen Pastor, inspectora de Homicidios: “Si no localizamos el cadáver, no podemos inculpar al asesino”

La inspectora jefa Carmen Pastor lleva unos años jubilada, aunque asegura que nunca se deja de ser policía. Llegó a la Brigada de Policía Judicial de Madrid, ('la Pringue' en el argot policial) con tan solo 22 años. Allí realizó sus prácticas y allí se 'enamoró' de la profesión.

Tras pasar por otros destinos y departamentos, Carmen Pastor vuelve a Homicidios, donde pasaría sus últimos veinte años en activo. “Llegar a Homicidios, como cualquier otra especialidad, requiere un tiempo porque necesitas tener un bagaje, pero lo importante son dos cosas: que te tiene que gustar y que no puedes mirar el reloj ni las fechas”, afirma la inspectora durante su conversación en 'La Noche de Adolfo Arjona'.

¿Un investigador de homicidios se acuerda de todos y cada uno de los casos que ha desarrollado, o eso, después de casi 20 años investigando crímenes es imposible?, pregunta Arjona durante la entrevista en COPE. “Algunos se te quedan más que otros, pero la mayoría los puedes recordar casi con pelos y señales”, sentencia las inspectora jefa Pastor.

CRIMEN DEL ROL

En su relato, al hacer memoria de sus años en activo, Pastor recuerda los interrogatorios endiablados en el caso denominado 'crimen del rol'. Ella formó parte del equipo que detuvo e interrogó a Javier Rosado (21 años) y a Félix Martínez (17 años), dos jóvenes que mataron a un hombre como parte de un tétrico juego de rol. “Recuerdo que en los interrogatorios Javier Rosado nos traía locos”.









CASO RUTH Y JOSÉ

Todos recordamos el caso de Ruth y José, los dos menores asesinados por su padre, José Bretón, en Córdoba. En aquel momento Carmen Pastor era la responsable de la Sección Central de Homicidios y Desaparecidos en Madrid. Desde el primer momento decidió bajar a Andalucía y hablar personalmente con Ruth, la madre de los pequeños. Con el paso de los años lo recuerda “como uno de esos casos muy duros y que no olvidaré nunca. Siempre que hay menores es más doloroso. Estuvimos 17 meses continuamente trabajando en este caso a tiempo total. Se podría haber resuelto en tres días y al final duró mucho porque una persona nos desmontó las pruebas que señalaban a José Bretón. Un error de una persona que nos dijo que los huesos quemados encontrados en la finca familiar eran de animales. Todos sabíamos que el autor era José Bretón... lo sabíamos los investigadores, el fiscal y Ruth.”

EL CADÁVER

A pesar del elevado porcentaje de éxito a la hora de resolver un caso, a veces los investigadores no consiguen aclarar qué ha podido pasar ni quién es el autor. “No que el asesino sea más listo que nosotros, pero hay que tener un poquito de suerte para resolver algunos casos. Y, sobretodo, es importante que aparezcan los cuerpos, porque cuando estamos ante personas desaparecidas a veces sabemos, en conciencia, quién es el autor, pero si no aparece el cuerpo no llega a culminarse con éxito porque es muy difícil demostrarlo”, concluye la inspectora Pastor.

PÉRDIDA DE UN AGENTE

En todos sus años de profesión, Carmen Pastor nunca ha tenido que disparar su arma reglamentaria, aunque se ha visto envuelta en tiroteos, como en el que murió el agente Salvador Lorente, el que fuera durante diez años su compañero.