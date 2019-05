Así se negocia con un secuestrador

Él no sale en las noticias, no es el protagonista de las grandes actuaciones policiales, pero no hay un rescate que no cuente con su presencia. Es policía, pero sus principales armas son la paciencia, la psicología y el diálogo y está de guardia 24 horas al día los 365 días del año. Es un negociador de la policía y se llama Juan Alcolea. ‘En un secuestro nosotros no hablamos con el secuestrador, él habla por teléfono con un familiar o un amigo y luego nos cuentan lo que quieren’ cuenta este inspector en La Noche de COPE.

La mayoría de los casos en los que interviene son secuestros o intentos de suicidio. ‘En el caso de un suicida nosotros recopilamos información sobre la persona para hacernos una foto rápida y saber entre otras cosas cuales son las cosas que le atan a la vida para utilizarlas para salvarlo’ dice Juan Alcolea. ‘Escuchar es gratis y la gente necesita que se le escuche, nosotros hemos resuelto muchas situaciones solo por escuchar a la otra persona’.

Un negociador nunca miente porque se podría volver en su contra, aunque lo peor es que debe trabajar siempre contar el tiempo. ‘Una de las partes desagradables es que tenemos una gran presión constante’ dice el inspector de policía. ‘En una negociación los límites los marca la legalidad, si alguien me pide por ejemplo droga a cambio de liberar a unos rehenes, yo no se la daría’

Juan dice que cuando termina un trabajo no necesita un período de tiempo para desintoxicarse porque ese su trabajo y no es consciente de necesitar unos días de descanso. En cuanto a la familia, asegura que lo lleva bien. ‘Quitando la alta disponibilidad que tenemos, mi familia lo lleva bien porque entienden que hago un trabajo que me gusta y que sirve para ayudar a los demás’.

Juan Alcolea no se considera un héroe, pero probablemente para muchos lo sea.