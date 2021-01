La madre Cristina: "Mi madre vio el plumero a Hitler desde el primer momento, a ella no la engañaba"

Vivir en medio de una pandemia, con la circunstancia de ser persona de riesgo, con un plan de vacunación inexistente, saca de sus casillas a todos. Cada uno a su manera, en el caso de Ingeborg Schlichting es hartazgo: “Estoy cansándome un poco del confinamiento, se alarga demasiado. Casi siempre en casa y nos aburrimos un poco. No nos llaman para vacunarnos, no se sabe nada, no sé si están vacunando, ni idea" ha contado la madre de Cristina.

Se ha remontado, a petición de Cristina, a los años de Hitler en Hamburgo: “De mi infancia no me acuerdo de nada. Solo recuerdo que Hitler viniera a Hamburgo y mi madre no puso la bandera, la esvástica, en la ventana. Roja y con la cruz gamada en negro. Las grandes concentraciones eran en Munich o Nuremberg" recuerda Ingeborg.

Uno de aquellos recuerdos era el material del que a veces tenían que hacer su ropa: “Mi madre nos hacía ropa con telas de la bandera y ella decía que se había roto. En mi casa tenía una aversión hacia Hitler. No saludaba como Hitler en ningún sitio, era muy rebelde, decía 'buenos días', no 'Heil Hitler'" dice la madre de Cristina.

En el caso del padre de Ingeborg, la anécdota va por otro lado: “Mi padre sí tenía miedo porque era funcionario y mi madre era muy rebelde. Ella siempre decía que le había visto el plumero a Hitler desde el primer día, que a ella no le engañaba" ha contado.