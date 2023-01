Ángel Martín cuenta el peor momento tras sufrir un brote psicótico: "atado a una cama"

Hace unos años Ángel Martín se rompió por completo. El humorista que veíamos en algunos de los mejores programas cómicos de televisión, haciendo monólogos y con un humor inteligente, terminó en un hospital psiquiátrico y atado a una cama. Cuando se recuperó decidió poner toda esa experiencia en unos folios en blanco, por si las voces vuelven. Ahora lo cuenta en La Noche de Adolfo Arjona.

EL AVISO

Ángel no se dio cuenta de que algo iba mal en su cabeza. La que se dio cuenta fue su pareja a raíz de una publicación en redes sociales. ‘Yo le di la enhorabuena por una película en la que ella no tenía nada que ver’ cuenta Ángel; ‘la mayoría interpretó que era una broma de las mías, pero ella supo que algo o iba bien’

El diagnóstico fue que Ángel sufría un brote psicótico.‘Es algo que puede volver a aparecer, hay gente que lo sufre varias veces a lo largo de su vida, pero no me he preocupado después en saber porque sucede y solo me centré en recuperarme yo’ cuenta Ángel.

Ángel Martín estuvo ingresado en un psiquiátrico durante 14 días.





LA EXPERIENCIA

Hace un año Ángel Martín decide contar esa experiencia en un libro, pero con toques de humor. ‘La experiencia es dura, pero no escribes el libro en el momento que estas mal’ asegura Ángel; ‘lo escribes desde el lugar en el que estás ahora, que es distinto en el que estás cuando sales del hospital’.

Escribir el libro fue una carambola de casualidades. ‘Casi nadie sabía lo de mi ingreso y la editorial Planeta contacta conmigo para que escriba algo relacionado con el entretenimiento o con las redes sociales’ cuenta Ángel Martín; ‘a mi ese proyecto no me interesa y me di cuenta de que se me presentaba la oportunidad de escribir el libro que yo no encontré cuando salí del hospital, el libro de alguien que hubiera pasado por un brote psicótico y que hubiera conseguido remontar, no encontré ese libro y me di cuenta de que yo era la persona que había pasado por esa experiencia y había conseguido remontar hasta el punto de que una editorial le proponga escribir un libro’.

ATADO A UNA CAMA

Al llegar al hospital, Ángel Martín tuvo que ser atado a una cama para poder recibir la medicación. ‘Al llegar yo interpreté como si estuviera en una habitación de escape de la que tenía una hora para salir, me puse a buscar pruebas para tratar de escapar, encontré un tornillo y cuando los enfermeros vinieron a quitármelo, no solo no lo soltaba, sino que además les decía que si no me lo dejaban me iba a cortar las venas’ cuenta Ángel; ‘cada vez que intentaban inyectarme un tranquilizante yo partía todas las jeringuillas y entonces tuvieron que atarme para poder hacerlo’.

EL LIBRO

El libro que cuenta la experiencia de Ángel Martín se titula “Por si las voces vuelven” y ha tenido tanto éxito que lleva 15 ediciones, más de 300.000 ejemplares vendidos y lo acaba de reeditar. Además, promete convertirse en un monólogo. ‘A raíz del movimiento que se ha generado con el libro, me he dado cuenta del poder que tienen las palabras en combinación con la comedia’ dice Ángel; ‘si que estoy preparando un espectáculo con intención no solo de hacer un monólogo sino de ir un poco más allá y encontrar algunas herramientas que muestren que estar loco no es el hecho de tener voces en tu cabeza, sino el volumen que tienen esas voces y la capacidad de tratar de regularlas y saber que no estás solo ante las cosa que muchas veces crees que estás solo’.

Ángel asegura que escribir le libro ha tenido un punto de terapéutico. ‘No eres consciente cuando confirmas que va a escribir el libro, pero en el momento en el que vas a escribir algo con la intención de que le sirva a alguien, tedas cuenta de que vas a tener que masticar tanto lo que has vivido para poder explicarlo y que se entienda, que inevitablemente se convierte en algo terapéutico’.

Ángel Martín se ha recuperado del todo y ahora se encuentra bien de salud. El espectáculo que está preparando se llamará “Punto para los locos”, un título que hace referencia a una anécdota que sucedió durante su ingreso en el psiquiátrico.