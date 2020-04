Dos colaboradores de "Cuarto Milenio" desvelan en COPE lo que nadie se atreve a contar sobre el coronavirus

Hablamos con colaboradores de Cuarto Milenio que sufrieron este rechazo por adelantar lo que iba a ocurrir: el investigador Pablo Fuentes, y el periodista y sociólogo Enrique de Vicente. Este último, sostiene la tesis de que el virus se creó en un laboratorio de Wuhan, pero que su salida no fue voluntaria sino accidental. "Es demasiada coincidencia que en Wuhan, donde todo empezó, existe el único laboratorio de alta seguridad que hay en China. Y es mucha coincidencia que ocurriera la capital más rebelde dentro de la China principal, quitando Hong Kong", ha contado de Vicente. El sociólogo da datos sobre este laboratorio estatal - quién lo dirige o desde cuándo existe - y las luchas de poder dentro del partido comunista chino que forman parte de este juego de ajedrez.

De Vicente tampoco descarta que el 5G pueda estar detrás del virus. "Hay estudios e hipótesis de que los campos electromagnéticos podrían alterar los virus y favorecer las epidemias. Y cada vez que hay la introducción de un elemento que cambia el campo electromagnético ha habido una pandemia. No olvidemos que Wuhan es la primera ciudad del mundo que tenía 100% cobertura 5G", ha contado.

Y el periodista nos sorprende con un dato muy revelador: Bill Gates ya avisó de lo que iba a ocurrir en diversas entrevistas. Y De Vicente añade: "Cinco meses antes de que en la OMS declaró el estado de pandemia, la fundación de Bill y Melinda Gates junto con el Foro Económico Mundial habían hecho una simulación pandémica de alto nivel el 18 de octubre de 2019. ¿Qué sabían ellos que no sabíamos nosotros?", se pregunta el experto. Esto alimenta la teoría de que el virus puede llevar presente en el mundo más de lo que creemos. Hubo una epidemia de neumonías atípicas en junio-julio de Estados Unidos que se atribuyó falsamente al vapeo. Y no se dijo más", ha dicho. Y deja caer la posibilidad de que un centro de experimentación de armas BQ que hay en Estados Unidos tuviera algo que ver con el origen de esta enfermedad. Lo que tiene claro De Vicente es que "no hay interés en que ese rompecabezas se solucione".

Pablo Fuentes, por su parte, recuerda que tanto a él como a Iker Jiménez les acusaron de "alarmistas" por adelantar en febrero todo lo que iba a pasar a causa del coronavirus. "Se nos tildó de alarmistas y gente de la propia cadena tuvo sus palabras con Iker Jiménez. No querían que se creara una alarma social. La cadena dio libertad a que finalmente ese programa se emitiera. Algunos hicieron mofa sobre esas afirmaciones y otros se rieron", ha contado.

Fuentes se pregunta por qué el Gobierno no tomó medidas más restrictivas antes de tiempo. Él cree que o bien se pecó de cierta arrogancia al pensar que se iba a quedar confinado en China o no se preocupó en demasía para proteger al sistema económico. El investigador cree que la gestión de esta crisis es mala y asegura que "los verdaderos técnicos no se están haciendo cargo de este problema". "Se maneja desde un punto de vista político y no técnico", ha dicho.