¿Qué es el Síndrome del Trabajador Quemado?

A todos nos ha pasado. Hay momentos en nuestra vida laborar en los que estamos más agobiados, más estresados porque tenemos mucho trabajo, o a veces puede ocurrir que no te encuentras cómodo con algún compañero o superior, y eso puede frustrarte. A todos nos puede pasar en algún momento. Pero el problema sucede cuando esto ocurre día tras día, mes tras mes, durante años.

Cuando el desgaste mental es constante, el cansancio físico no cesa, y esto empieza a afectar a nuestro rendimiento laboral y a nuestra vida en general, ya no se trata de estrés. Se trata de algo más serio: Puede que estés sufriendo el Síndrome del Trabajador Quemado, o Síndrome 'Burn Out'.

Desde el 1 de enero de 2022, este Síndrome está incluido por primera vez en la guía de enfermedades laborales de la Organización Mundial de la Salud.

En La Noche con Rosa Rosado, hablamos con Luis, que se dedica al sector financiero, y ha sido diagnosticado con este síndrome. También conocemos más acerca de este tema junto a la neuropsicóloga y presidenta de la Fundación Neuron, Sandra Martínez.

