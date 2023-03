En solo una semana y pagando hasta 200 euros: Así funciona el mercado negro de citas en la Seguridad Social

Colapso y más colapso en cualquier sede de la Seguridad Social. Una frase que, seguro, te suena mucho y has oído a lo largo de estas semanas y es que, aunque no te haya pasado a ti, seguro que conoces a alguien que se encuentre en esta situación. Sí, ya sabes, alguien que esté intentando realizar un trámite administrativo y le esté siendo imposible.

Ya sea porque no te cogen el teléfono, o porque te es imposible encontrar cita, lo cierto es que intentar tener hueco, es algo de lo más complicado. Pero, la cosa se dificulta más cuando ni siquiera puedes acceder a un edificio de la Seguridad Social sin cita previa. De hecho, aquí en COPE, en La Mañana Fin de Semana, hemos intentado pedir una cita, y nos ha sido imposible.

Justo después, te remiten a la web donde puedes solicitar tu cita con el certificado digital o la clave PIN. Pero el resultado vuelve a ser el mismo: No hay citas disponibles Según datos del año pasado, cerca de 4 millones de ciudadanos dejaron de ser atendidos por el atasco en la administración.

En este contexto de colapso, los funcionarios de la Seguridad Social se quejan de que falta personal. En la última década se ha recortado un 21% de la plantilla, mientras la carga de trabajo no para de aumentar. Además, hay que sumar que en 5 años se jubila el 28% de la plantilla y, en una década, otro 36% adicional, según datos del CSIF, el principal sindicato de las administraciones.

Sin pensiones y sin subsidios

Por supuesto, a nadie se le escapa que es la Seguridad Social la encargada de gestionar las pensiones. Concretamente, hay 24.000 funcionarios para cerca de 10 millones de pensionistas. Pero,¿qué pasa si no puedes tramitar esa pensión? Pues es lo quele ha pasado a Amadeo, abogado, de Zaragoza, que lleva trabajando desde los 14 años. Lleva meses intentando conseguir una cita para la Seguridad Social y gestionar su pensión, pero, de momento, ha sido imposible.

"Es una desesperación, me dicen que vuelva a intentarlo. No sé si voy a poder jubilarme o tendré que pedir en mi empresa que me readmitan, porque, claro, los ahorros se acaban" explicaba a COPE. También, otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, una de las medidas estrella del Gobierno, que ahora mismo supone otro gran tapón en la administración. A principio de año, 100.000 peticiones ni siquiera habían empezado a ser gestionadas y cerca de 200.000 seguían pendientes de resolución.

Los propios trabajadores, como Haraldo Dalander, delegado del CSIF, son conscientes de la lentitud de los trámites, como explicaba en Herrera en COPE: "Hablamos de una maternindad o paternidad, que tardan dos meses en pagarte, y ahí sigue la hipoteca y los préstamos. Cada vez se hace una bola más grande".

Un mercado negro de citas previas

Ahora mismo ese ingreso mínimo vital se lleva el 60% de la gestión de una Seguridad Social que no da más de sí. La desesperación también está provocando que surja un mercado negro de citas, algo que ya está muy extendido en los servicios de extranjería. A Francisca le consiguieron una cita en la Seguridad Social en un locutorio de Torrevieja, en Alicante, tras meses de intentos fallidos por su cuenta

"Tuve citas a deshoras, conforme me iban diciendo, pues una compañera me dijo que por qué no iba a un locutorio, que te consiguen todas las citas. Me fui un 18 de enero y el día 20 de enero tenía la cita a las 9 y 20 de la mañana. Me pidieron el DNI, el teléfono y previo pago de 5,80 euros" explicaba a COPE.

Son muchos los anuncios que aparecen en Internet que hacen negocio con estas citas y, aquí, en La Mañana Fin de Semana de COPE, hemos probado suerte. "Es muy difícil conseguirla, si están interesados podemos intentarlo, dar un margen de una semana, y ver lo que podemos conseguir" nos contaban desde este negocio. Con, un precio, por cierto, de 15 euros.