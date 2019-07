¿Sabes por qué este sábado se celebra el Día Mundial del Rock?

Hoy es un día especial para todos los aficionados a la música en general y para los de la música rock en particular. Y es que este sábado, 13 de julio, es el día mundial, precisamente, del rock. La selección de esta fecha no está cogida al azar. Se decidió después de celebrarse uno de los conciertos más multitudinarios de la historia de la música: hablamos del Live AID. Desde Londres en el estadio de Wembley y desde Filadelfia en el estadio JFK, a ambos lados del charco, numerosos artistas de primerísimo nivel ofrecieron un concierto con fines benéficos.

Estamos en el año 1985. La repercusión fue espectacular y los ecos de aquel momento todavía retumban en la cabeza de muchos. Simple Minds, U2, Tina Turner, Mick Jagger, Status Quo, Bob Dylan, The Who, Spandau Ballet, Sting, The Beach Boys... La lista de grandes artistas es interminable. Un concierto que se retransmitió en directo por televisión en 72 países y recaudó más de 100 millones de dólares para ayudar a los damnificados por la sequía que asoló Etiopía durante ese año. Y se calcula que más de 1.000 millones de personas lo vieron a través de la televisión. En 'La Mañana Fin de Semana' hemos repasado algunos de los mejores momentos de este macroconcierto simultáneo histórico.

Vamos a empezar con uno de esa gran lista de artistas que desfilaron por estos escenarios. Hablamos, nada más ni nada menos, que de Elton John. El músico estadounidense, ahora más en boca de todos por el estreno de su película biográfica, protagonizó uno de los mejores momentos de este concierto. Fue en el estadio JFK de Filadelfia. Interpretó varias canciones, entre ellas 'Don't Go Breaking My Heart', que contó con la también cantante Kiki Dee.

De Elton John pasamos ahora al otro lado del charco, en el concierto de Wembley. Dire Straits fue otro de los grupos que decidió actuar en este macroconcierto. Por aquel entonces, los de Mark Knopfler eran archiconocidos en todo el mundo, y la publicación de su disco 'Brothers in Arms' en ese mismo año no hizo más que incrementar su fama y éxito en todo el planeta.

Otro de los momentos cumbre del Live AID fue la esperada actuación de Paul McCartney. El exbeatle llevaba un tiempo sin aparecer en escena, no estaba claro que saliera en este concierto, y finalmente lo hizo, aunque solo con una canción. Pero esa canción era uno de los grandes himnos que dejaron los cuatro de Liverpool: Let It Be.

Y terminamos con la que, sin duda, fue la actuación estelar de este macroconcierto simultáneo en varias partes del mundo. Un grupo que no estaba previsto que apareciera. Lo hizo al final y reventó, literalmente, todas las expectativas. Hablamos de Queen. El mítico grupo británico dobló los ingresos previstos para el concierto. 15 minutos de actuación que hicieron que el estadio de Wembley se viniera abajo. Lo demás es historia.