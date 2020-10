¿Ha registrado 'Radar COVID' suficientes descargas como para que sea eficiente?

A finales del mes de julio se empezaba a hablar de la aplicación Radar Covid. La herramienta con la que el Gobierno buscaba mejorar su capacidad de rastreo suma más de 5 millones de descargas. ¿Son suficientes? ¿Está resultando útil? La respuesta parece ser “no”.

Sabemos que funciona a través del bluetooth y sirve, principalmente, para notificar tu propio positivo. En ese momento, los teléfonos móviles que utilicen la aplicación y hayan estado cerca de ti, a unos dos metros y durante más de 15 minutos, recibirán una alerta. Todo esto generaba desde un principio algo de desconfianza por la privacidad. En ese sentido podemos estar tranquilos. Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, lo asegura a COPE: “Se conserva el anonimato ya que en ningún momento releva ni la identidad del usuario ni la del teléfono”, explicaba.

Superado el debate de la privacidad, la gran mayoría confía, hay otras dudas que han ido surgiendo. Funciona con el bluetooth, sí, pero en muchos móviles, si no tienes activado el GPS, la propia aplicación te dice que no funciona correctamente. ¿Por qué? Se lo hemos preguntado a Juan Diego Polo, experto en nuevas tecnologías: “Esto es un problema técnico en Android. Para que funcione el bluetooth de baja potencia, el sistema necesita que el GPS esté activado, lo que no significa que esté capturando esa información”. Sobre esto ya se han quejado los desarrolladores de las aplicaciones y, en cuestión de semanas, ya no será necesario gracias a una actualización de Google.

La eficacia

Un estudio realizado recientemente por Smartme Analytics indicaba que Radar Covid solo es utilizado por algo más del 13% de la población en nuestro país. ¿Suficiente? Parecer ser que no tal y como nos cuenta Juan Diego: “Para que funcione tendría que ser al menos un 20% o 1 de cada 5 personas”.

Los expertos coinciden en esto. La eficacia se asocia a un volumen de usuarios. Y en este sentido todavía queda trabajo por hacer. Factores que explican este bajo porcentaje. Dos grandes poblaciones. Madrid, hasta este pasado jueves, no la había aplicado y Cataluña es la única comunidad que, a día de hoy, sigue sin haber implantado Radar COVID. Ellos, de momento, utilizan otra aplicación: “Dicen que es compatible técnicamente, pero funciona de forma diferente, de una forma más tradicional o manual, nos explica Polo. En esta aplicación das positivo, seleccionas los contactos a los que quieres avisarles, y les llega un SMS. No tiene capacidad, a diferencia de Radar COVID, para detectar si has estado cerca de un infectado. La Generalitat dicen que la activarán en los próximos días.

En el estudio citado anteriormente ha participado Isabel García, que es analista de datos en Samartme Analytics. Donde más la utilizan es en Aragón. Cataluña y País Vasco, donde menos impacto ha tenido.

Las mujeres se la han descargado más que los hombres, pero también hay otra conclusión: “Es curioso porque los jóvenes son las que menos la utilizan. Nos llama la atención porque son los que más lo utilizan. Puede ser por la falta de información o a que en la mayoría de los sitios se ha dicho que el virus no les afecta tanto”.

Eso no es una buena noticia. Isabel, que ha analizado muchos datos sobre la aplicación, tiene algo claro. Quizás falté promocionarla de algún modo, pero ahora que ha llegado a Madrid y pronto puede que lo haga a Cataluña puede marcar un punto de inflexión: “En ese momento llegará a más gente y espero que se informé sobre ella porque es muy útil y nos puede ayudar a todos”, concluía Isabel García.

Por sí sola no va a sacarnos de la pandemia, pero Radar COVID sí que puede ayudar. Sobre todo viendo como en muchos lugares faltan rastreadores. Es un complemento, una ayuda, que depende de cada uno de nosotros.