Rafael Marcos, a quien Irene Montero llamó maltratador, en COPE: "Ha quedado como lo que es, una mentirosa"

Rafael Marcos vivió un calvario hasta que pudo recuperar la custodia de su hijo y poder vivir con él, "siete años larguísimos sin ver a mi hijo, larguísimos", recuerda en La Mañana del Fin de Semana, pero desde que la justicia les reconoció que podían volver a vivir juntos, porque así lo decidió el menor, "estamos disfrutando del tiempo que tenemos y la vida me ha cambiado por completo".

Aún así, Rafael Marcos tiene algún que otro proceso judicial abierto. Algunos contra su exmujer y expresidenta de la organización Infancia Libre, María Sevilla, que fue condenada por sustracción de menores por hacer desaparecer a su hijo en 2017 y no entregárselo a Rafael por orden judicial.

María Sevilla fue indultada por el Gobierno de Pedro Sánchez, momento en la que la ministra de Igualdad aprovechó para comunicar la noticia y acusar de maltratador a Rafael Marcos que se querelló contra Irene Montero.



Ahora, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a la ministra de Igualdad,a indemnizar con 18.000 euros a por presentarle como un "maltratador", condena que ha sido recibida por Rafael Marcos, como ha reconocido en COPE como una bocanada de aire fresco después de pasar tantos procesos duros, "estoy muy contento porque no pensé que fuésemos a ganar porque estamos hablando de una ministra y partiendo de ahí, pues genial".

El Supremo condena a la ministra a pagar una indemnización de 18.000 euros cuando lo que pedía la acusación erán más de 80.000, "la indemnización no es lo que pedíamos, pero está condenada, tiene que retractarse y ha quedado como lo que es, una mentirosa", dice Rafael que además asegura que aunque no sirve para reparar todo el daño, "es un alivio, es como ponerte un poco de agua fría en una quemadura".

Si conseguimos el fin de la carrera de Montero será un gran paso

Rafael Marcos admite que "el camino ha sido largo, todavía es largo, quedan cosas, pero es una bocanada de aire fresco y esto no solo me beneficia a mí y si conseguimos que Irene Montero esté más cerca del fin de su carrera política puessería un gran paso para muchos ciudadanos".

Pero mientras Rafael recibía esa bocanada de aire fresco con la sentencia del Supremo por un lado, sufría el varapalo de que otro tribunal no aceptaba que revocara el indulto concedido a María Sevilla por el Gobierno, "no pedía la encarcelación de nuevo, pero sí pedía que no se le devolviera la patria potestad por el perjuicio que se le puede hacer al niño, tenía grandes esperanzas en ese procedimiento y, como lo han echado para atrás, y como en esto era en lo que tenía más esperanza, pensaba que no iba a salir lo de Irene Montero de ahí lo del aire fresco".

Mi hijo no quiere ver a su madre

El hijo de Rafael Marcos tiene 16 años, su declaración ante la juez -a la que dijo"me da miedo mi madre, quiere hacer daño a mi padre y no se da cuenta de que me hace daño a mí"-, fue decisiva para poder vivir con su padre.

"La juez cree que tiene edad suficiente para razonar y sus argumentos son de peso. La juez respeta que no quiera ver a la madre y será lo que él quiera y actualmente no quiere ver a su madre".

Rafael asegura que siguen recuperando todo ese tiempo que perdieron sin poder estar juntos, "siete larguísimos años" y "estamos disfrutando del tiempo que tenemos".

