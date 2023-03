La RAE aclara si vuelve la tilde a 'solo': así te afecta si te presentas a un examen oficial o una oposición

Más allá del clásico debate de la tortilla con o sin cebolla o la pizza con o sin piña, en clave lingüística, el que más polémica genera es si debe acentuarse la palabra 'solo'. El jueves, las informaciones iban en una dirección: tras 13 años de debate, la RAE readmitía que el adverbio solo, utilizado como solamente, llevara tilde. Pero como esa interpretación de lo que habían acordado no satisface a un parte importante de la Real Academia, tuvieron que matizar. Y lo hicieron con dos puntos, que aseguran, que no modifican en ningún caso la doctrina de la Ortografía de 2010.

Por tanto, dice la RAE. 1. Se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio solo y los pronombres demostrativos este, ese, aquel, etc, cuando no exista riesgo de ambigüedad. Y 2. Se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad. Pero el debate va más allá.

?? El ejemplo con el que Lorenzo Silva aclara si la RAE acierta manteniendo la tilde en 'sólo': "Uno muy claro" https://t.co/XNU1rJb7AD — COPE (@COPE) March 3, 2023





Para la RAE, la opción más aconsejable es que no se tilde nunca ni el adverbio solo ni los pronombres demostrativos. Puede parecer un debate menor, pero no lo es. Entran en pugna directa las dos almas de la Real Academia Española. Por un lado, los lexicógrafos y por otro los escritores, con un Arturo Pérez Reverte que ya ha anunciado que el pleno de la RAE de ese jueves 9 de marzo va a ser tormentoso.

¿Cómo afecta el cambio de la tilde en solo a los estudiantes?

En 'La Mañana del Fin de Semana' hemos profundizado en el tema, de la mano de Fernando Vilches, Doctor en Filología Hispánica y Profesor Titular de Lengua Española en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En primer lugar, defiende que "la Academia se contradice. Lo somete a juicio de quién escribe, tú decides cuando escribes si te parece ambiguo o no. Si lo dejo a criterio de quién escribe, es absurdo poner otra norma".

Además, pone el foco en los alumnos, bien sean de Bachillerato, los que se presentan a la EBAU, a una oposición o a cualquier otra prueba en el que castiguen con rigor las faltas de ortografía, y es que no tildar bien un texto puede suponer una penalización importante. "A mis alumnos, cuando hay más de 6-8 tildes que faltan o están mal, les suspendo porque hay que saber tildar", afirma Vilches.

En cuanto a los exámenes oficiales, la gran duda es "dónde hay que justificar esa tilde" y cómo hacerlo, ya que se pone a criterio del que escribe, lo cuál puede llevar a gran confusión y ambigüedad. "Lo sencillo es como estábamos antes, cuando se refiere solamente o a únicamente se tilda, para evitar una ambigüedad", añade el Doctor en Filología Hispánica.

Por último, ha puesto en valor el uso de las tildes en nuestro idioma y ha recordado una frase que lo ilustra muy bien: "Las tildes en nuestro idioma tienen la ventaja de que una persona extranjera, al cabo de un tiempo, le permite distinguir entre cántara, cantara y cantará".