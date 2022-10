¿Qué consecuencias tendrá la subida de los tipos de interés?

Las nuevas hipotecas a tipo fijo serán más caras y para los que ya lo tengan a interés variable, al subir también Euríbor, que es el índice de referencia, también suben las cuotas y por tanto los intereses que le pagas al banco.

No son las únicas consecuencias, y por eso estamos ante una decisión del Banco central europeo que nos va a terminar afectando a todos. Lo primero debe de ser una consecuencia positiva. Es decir, que se frene la inflación. Pero eso conlleva un riesgo. Que la economía se enfría, se ralentiza, que la creación de empleo también y por tanto aparece esa palabra maldita que quieren evitar todos los economistas pero que cada vez escuchamos más, y sobre todo la pronuncian organismos de peso como la AIREF, que es la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Esa palabra es recesión. A esta hora, en La Mañana del fin de semana de COPE vamos a contar cómo nos va afectar la subida de los tipos de interés, que es la tercera consecutiva en un año. La primera en junio, la segunda en septiembre, y ahora una más.

Era una reunión clave porque nos concierne a todos. De una forma u otra la decisión del Banco Central Europeo de elevar los tipos hasta el 2% nos va a tocar el bolsillo. Basta con decir que el precio del dinero no llegaba a estos niveles desde 2009, cuando la institución tuvo que elevarlos de forma apresurada y necesaria para parar la crisis económica que ya se vislumbraba en nuestro país. Ahora, son muchos los expertos que vaticinan una futura recesión.

Ante esta situación la institución europea ha decidido mover ficha y eso supone que nuestra vida se vea afectada, porque de los tipos de interés dependen varios factores. Por ejemplo ¿A quién va a beneficiar esta reciente subida? Pues a ahorradores y prestamistas, es decir los que buscan el ahorro antes que la inversión. De hecho, uno de los efectos es que, probablemente, los depósitos donde se guarden los ahorros obtengan una rentabilidad que, como apunta el analista Joaquín Robles, en los últimos años no han tenido. “Tarda un tiempo en traducirse en que la banca ofrezca mayores depósitos. Las letras del tesoro ahora mismo pueden estar ofreciendo una mayor rentabilidad que los depósitos bancarios”.

Son los beneficiados de esta subida de los tipos. Pero hay otros que no lo están celebrando tanto. Y es que donde más repercutirá la decisión del BCE es en el encarecimiento de los préstamos, es decir, nos va a tocar pagar más por recibir la misma cantidad de dinero. Por ejemplo a la hora de pedir una hipoteca. Y es que lo vamos a ver reflejado, aún más, en un índice al que muchos miramos. El Euribor. Sobre todo porque en España hay ahora mismo en torno a 4 millones de hipotecas a tipo variable, esas que se ven afectadas por este índice. Casi el 70% de las que hay en España son de este tipo. El porqué es obvio; hasta hace unos meses este índice estaba en negativo, por lo que la cuota mensual no se veía afectada. Ahora que roza el 2,6 por ciento, una hipoteca media nos va a suponer un desembolso cada vez más notorio, porque sube el importe a pagar mes a mes y también, irremediablemente, nos suben los intereses.

Y en esta situación se verán millones de españoles, como Yolanda. Ella ahora mismo vive en un estado de preocupación continua porque hasta diciembre no conocerá cuanto le va a subir la cuota. No lo sé porque me la reviso en el mes de diciembre y es anual. Estoy asustadísima porque ahora se suma la hipoteca, otra preocupación más para hacer malabares para llegar a final de mes”.

Y ante esto, para evitarlo, 3 de cada 4 hipotecas firmadas en el mes de agosto ya fueron a tipo fijo. Tratamos de sortear la incertidumbre y este palo al bolsillo que van a sufrir los que la tienen a tipo variable. Y todos nos hacemos la misma pregunta ¿Hasta donde puede subir ese Euribor? Pues los expertos no saben concretar. “la última vez que los tipos estuvieron al 2% que fue alrededor de 2008, el euríbor estaba en el 5%”. Una de las consecuencias de este incremento es que, de junio a septiembre, más de 350.000 hogares pasaron a formar parte del colectivo que destina más del 40% de sus ingresos al pago de su hipoteca. Son datos del Banco de España, que señala que más de un millón de familias ya viven esta situación.

Y lo peor es que la situación no va a cambiar en los próximos meses. La respuesta es que sí; el euribor y los tipos de interés van a seguir subiendo. Va a ser, por tanto, esa próxima reunión del BCE una cita que hay que marcar en el calendario.