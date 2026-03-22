"La preocupación por la situación en Líbano es grande para el Papa": La estrategia del Vaticano para frenar la guerra

Desde el estallido de la violencia en Oriente Medio hace dos semanas, la voz del Papa León ha resonado con una contundencia creciente. Con miles de personas inocentes que han perdido la vida y muchas otras obligadas a abandonar sus hogares, el Pontífice ha criticado duramente la guerra de Irán, haciendo un permanente llamamiento al diálogo: "En nombre de los cristianos de oriente y medio y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, cesad el fuego que se reabran las vías para el diálogo", ha sentenciado.

El Papa ha insistido en que "la violencia nunca podrá llegar a la justicia, la estabilidad y a la paz que esperan los pueblos". Esta postura ha sido analizada en el programa 'La Mañana del Fin de Semana' de la Cadena COPE, donde el presentador, Fernando de Haro, ha conversado con la corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, sobre el alcance de las intervenciones papales.

La gran preocupación por el Líbano

Según ha explicado la periodista Eva Fernández, el Papa León aprovecha especialmente la cita dominical del Ángelus para lanzar mensajes de gran calado. Más allá del contexto general, el Pontífice está "especialmente preocupado por el sur del Líbano", un país que visitó el pasado mes de noviembre y por cuya comunidad cristiana siente una honda inquietud.

La preocupación se centra en los barrios del sur de Beirut donde residen comunidades cristianas y que están siendo bombardeados por Israel. Esta situación está provocando que muchos cristianos se vean forzados a abandonar la ciudad y el país. En este sentido, la corresponsal ha sido clara al afirmar que, más allá de las denuncias públicas, la situación del país es una prioridad en la Santa Sede: "puedo añadir que los últimos días la preocupación por la situación en Líbano es grande para el Papa León XIV".

La ofensiva diplomática y mediática

La firmeza del Vaticano no solo se manifiesta en las palabras, sino también en los gestos mediáticos. Eva Fernández ha destacado las "portadas durísimas" de 'L'Osservatore Romano', el periódico oficial dirigido por Andrea Monda, que no ha dudado en mostrar las tumbas de los niños fallecidos como una "bofetada visual" para sacudir conciencias. Esta apuesta editorial, aunque no es nueva, se enmarca en una estrategia coordinada desde la Secretaría de Estado del Vaticano.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, ha realizado declaraciones muy claras, señalando directamente a países como Estados Unidos e Israel, un paso que el Papa, por su rol diplomático, no puede dar de forma tan explícita. El 'leitmotiv' de la Secretaría de Estado es que "la utilización de las armas no es la única respuesta para solucionar este conflicto", en un claro mensaje de que la paz no puede alcanzarse por la fuerza.

Esta ofensiva se complementa con lo que Fernández describe como la "diplomacia sutil vaticana", que trabaja lejos de los focos. La periodista ha confirmado que se están produciendo conversaciones discretas, llamadas y convocatorias a Roma de "personas importantes que pueden mover hilos tanto en Estados Unidos como Israel", todo con el objetivo de priorizar el diálogo sobre la confrontación armada.

El impacto global de la guerra

El conflicto en Irán ya está proyectando graves consecuencias económicas a nivel mundial, afectando directamente a los ciudadanos. El precio del gas ha registrado una subida superior al 100% en los últimos días, una escalada impulsada por los ataques a infraestructuras clave para el suministro energético global.

Entre los incidentes más graves se encuentran el cierre del estrecho de Ormuz, el bombardeo de la mayor planta gasística del mundo en Qatar y el ataque a la isla de Khark, el principal centro petrolero de Irán. Esta inestabilidad en los mercados de la energía genera una gran incertidumbre sobre el coste de la electricidad y los combustibles en el futuro inmediato.