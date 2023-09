Manolo Lama, tras la muerte de Pepe Domingo: "Cuando oiga el 'Hola, hola', sé que estará más cerca que nunca"

En la madrugada de hoy, 17 de septiembre, ha fallecido Pepe Domingo Castaño Solar a los 80 años en el Hospital de la Zarzuela de Madrid. Pepe se ha ido de manera repentina, rodeado de los suyos. Una noticia que nos dejaba a todos tristes, especialmente, a su equipo de la radio que, más que un equipo, era una familia.

Parte del equipo de Tiempo de Juego ha estado en La Mañana Fiin de Semana, recordándolo y haciéndole un homenaje a quien ha sido su jefe y su amigo durante tantos años. Quien hablaba primero era Manolo Lama, que se mostraba emocionado y con la voz rota, explicando que, en realidad, "no se ha ido".

Porque sí, hoy lo sienten más cerca que nunca y, de alguna manera, se sienten alegres de que "se ha ido como a él le hubiera gustado, sin dar guerra y dejándonos su impronta". Esas han sido las primeras palabras del narrador de Tiempo de Juego, que explicaba que, aunque están "jodidos y dolidos" sienten el ejemplo y su cercanía hasta el día de hoy.

"Siempre que oiga su nombre diré Hola Hola, porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca" expresaba el periodista y comunicador.

Un genio, maestro y leyenda de la radio

Como recordaba Manolo Lama, a Pepe Domingo Castaño le gustaría que se le hubiera recordado con alegría y no con tristeza y, por eso, en este primer homenaje, ha querido acordarse de aquello que le hacía sonreír. "Cantaba bien, escribía bien, hacía radio como nadie. Era un artista de los pies a la cabeza" decía con una sonrisa.

Y, por eso, ha querido contar que no hay nadie que haya vivido y disfrutado de la vida tanto como lo ha hecho él. "Para mí lo mejor que tenía es que sabía empaparse del mundo en el que vivía, él parece que tenía 30 años, salía a cenar con gente que le sacaba 30 años, se empapaba del lenguaje nuevo, intentaba oler por dónde iba la juventud... Seguía lleno de vida, de ilusión, es lo que nos ha dejado y la mejor herencia que podía dejarnos" expresaba.

Y es que Manolo Lama lo conoció solo con 20 años, y ya, cuando lo veía por los pasillos, se quedaba impresionado de ver a una leyenda caminando tan cerca de él. "Él revolucionó la radio, su forma de hacer radio era revolucionaria, no te exagero que podía haber más de 100 cuñas, microespacios, y todo lo adornaba de tal manera que estabas oyendo una hora y media de ese programa, hacía cosas diferentes y sabía combinar la información con la publicidad" decía.

Recordaba Manolo Lama también con una sonrisa lo mucho que le "gustaba picarle. Me encantaba picarle porque saltaba, tenía vida, que no piensen que era un señor, era un tío con un par que saltaba si decías algo que no le gustaba".

Pero si algo ha querido dejar claro Manolo Lama, es que la leyenda de Tiempo de Juego se ha ido de la mejor manera posible, "haciendo radio hasta el último minuto" y dejando una huella imposible de borrar en todo el equipo pero, sobre todo, en todos los oyentes.

Porque sí, sin lugar a dudas, Pepe Domingo era un maestro de la radio, de la comunicación, y, por supuesto, una gran leyenda.