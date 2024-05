Calero tira de refranero para su Efesé y pasa de las cuentas: "No funcionan"

"Si me dicen en Navidad que estaríamos dependiendo de nosotros y que ganando este partido podríamo conseguirlo, habría dado saltos de alegría, indica Calero en la previa del choque ante el Tenerife.

Si falla el Alcorcón y gana el Efesé habrán conseguido algo que parecía imposible. Afronta el partido con toda la plantilla disponible por cuarta semana consecutiva y con la ilusión de seguir el refrán: "No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Cuanto antes mejor" y es que no se para a hacer más cuentas que la de sumar tres puntos. "Las cuentas de la lechera y de la vieja no suelen funcionar". De hecho, la jornada ha comenzado con el Eldense siendo el primer equipo en ganar en Burgos en toda la campaña y evitando que los de Bolo dieran un paso grande hacia la fase de ascenso. AQUÍ puedes escuchar la rueda de prensa completa.

Admirador de Garitano

Quiere que el equipo mantenga la actitud competitiva mostrada en una segunda vuelta de récord. Lo quiere ante un rival complejo que se ilusiona con el 'playoff'. Calero dice que el Tenerife tiene muchas cosas que lo hacen complicado y un entrenador al que admira muchísimo desde su etapa en Leganés.

Pide a los abonados que apuesten por ir al estadio y promete que cuando el tema esté resuelto habrá fiesta con unos aficionados a los que considera claves. No quiere confianzas ni euforias porque hay que sumar primero los puntos suficientes para seguir en Segunda.

Ganar supondría sumar cuatro victorias consecutivas y seguir alargando una segunda vuelta escandalosa. Sabe que es difícil, pero admite que si lo consiguen querrá la quinta. Primero Tenerife, y después Eibar, Huesca y RCD Español para lograr una permanencia que puede quedar finiquitada muy pronto.