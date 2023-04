Lucas e Inés: los rostros que representan la complicada travesía de la adopción en España

Todas las noches, Lucas le pide a su madre que le cuente cómo llegó a casa. Tiene 8 años y es la historia con la que entra en el mundo de los sueños. Lucas nació en Etiopía y vino a España siendo un bebé. Desde entonces, María Crespí, le narra en forma de cuento ese viaje repleto de ilusión. Junto a su marido iniciaron el proceso de adopción en 2010. Hasta 2015 Lucas no llegó a Madrid. 5 años de espera. Una montaña rusa emocional cargada de trámites burocráticos e incertidumbre que estuvo a punto de venirse al traste.

Finalmente, Lucas llegó a sus vidas, pero otros padres no pudieron decir lo mismo. Y, es que, hay un dato que refleja muy bien esto que cuenta María. Las adopciones internacionales cayeron en España un 12%. Apenas hubo 171. Cada vez son más los países que las están limitando o directamente suprimiendo. En 2004 se produjeron 5.600. El caso de María es perfecto para hacer examinar la situación en España. Y es que tras Lucas, llegó Inés. Ella nació en España, pero el proceso de su llegada también duro aproximadamente 5 años. A los dos pequeños, María les ha escrito un libro, un cuento titulado “Cuéntame otra vez cuánto me esperasteis” en el que les explica como fue ese tiempo de espera. Básicamente, la historia de como llegaron a casa. Algo que al comienzo no veían nada fácil.

Aunque lo peor son los años de espera, una vez terminados todos esos trámites. Una travesía en el desierto en busca del tan deseado oasis. Hay personas como Blanca Rudilla que trabajan para que ese proceso sea mucho más sencillo. Ella es abogada y constituyó hace años la Asociación para el Cuidado de la Infancia. Ha facilitado más de 8.000 adopciones en nuestro país. Para una adopción internacional como la de Lucas, las familias pueden llegar a esperar hasta 7 años desde el momento en que deciden iniciar los trámites.

Por si fuera poco, la pandemia ha retrasado aún más esos procesos de adopción que son ya extremadamente extensos. También que China, uno de los países donde más adopciones se adjudican, haya cerrado sus fronteras debido al Covid. Y eso junto a la normativa española, de las más restrictivas, hace que la espera sea cada vez más larga para los padres. El nuestro, es uno de los países, según la abogada, donde es más difícil adoptar del mundo.

Es otro de los motivos por los cuales han aumentado las adopciones nacionales en nuestro país. Hasta un 25% en 2021, el último año del que hay registros. Se formalizaron hasta 625 en sus 12 meses. Esta, la nacional, no conlleva gastos. En la internacional, dependiendo del país, el coste para todo el proceso se puede elevar hasta los 30.000 euros.

Y, otra derivada, si las adopciones internacionales disminuyen, la consecuencia la reciben las nacionales, que han aumentado sus “listas de espera”. Lo que no cambia son los requisitos.

Están fijados en el artículo 175 del Código Civil. En él se nos indica que el adoptante debe ser mayor de 25 años. En caso de que se trate de dos adoptantes, bastará con que uno de ellos haya alcanzado esa edad. La diferencia de edad entre adoptante y adoptando será de, al menos, 16 años, y no podrá ser superior a 45 años, con algunas excepciones.

Pero hablábamos de esos trámites tan complejos. Y, es que, para ser una familia que quiera entrar en la lista de espera, necesita, aparte del certificado de idoneidad, superar una fase de entrevistas y visitas a la vivienda para garantizar que tu perfil o el de la pareja es el adecuado y que se cumplen todos los requisitos para que el niño pueda desarrollarse plenamente.

Además, suele exigirse realizar un curso para futuros progenitores. Serán necesarios en este proceso certificados penales, médicos y de ingresos económicos, así como el acta de matrimonio... Por eso, porque en mucho de los aspectos esos procedimientos son tediosos, los consejos de aquellos padres que han pasado por esa situación de larga espera son muy valiosos como los que daba María.

Una espera que se alarga aún más porque, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 90% de las familias adoptivas prefieren un único bebé y sano, un perfil que cada vez es más difícil encontrar en los orfanatos donde la mayoría de los niños tienen más de seis años, son varios hermanos o sufren alguna enfermedad.