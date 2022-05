Los otros Pegasus que eligen los cibercriminales

Es la palabra de moda: Pegasus. Mucho hemos hablado sobre este programa a raíz del espionaje a los líderes independentistas. Pero no es el único software que existe a día de hoy. A raíz de la actualidad política, muchos españoles ven con incertidumbre todo lo que conlleva la ciberseguridad. Y no extraña, a todos nos interesa conocer qué otros programas utilizan tanto instituciones como delincuentes para intentar acceder a nuestros datos, nuestras cuentas o hasta nuestras fotos.

Como Pegasus hay cientos de programas más. Son aplicaciones que logran introducir los hackers en nuestros dispositivos para robar información. Y los hay de muchos tipos. Tanto para móviles como tabletas u ordenadores, los programas de spyware se podrían dividir en 5 clases: los infostealers, que básicamente escanean los dispositivos infectados para robar todo lo posible; los ladrones de contraseñas, que van grabando todos los datos de usuario y contraseñas de diferentes lugares; los keyloggers, que básicamente registran cada una de las teclas que tocamos en el teclado, con lo cual también se quedan con contraseñas, cuentas, etc..; los troyanos bancarios, que son programas que registran toda la información que introducimos en webs o apps de bancos; o los secuestradores de módem, que es el spyware más antiguo, con el que básicamente tomaban el control de tu conexión a Internet.

Lo difícil para mucha gente, especialmente para todos aquellos que no tienen muchos conocimientos tecnológicos, es cómo protegernos de estas intrusiones en nuestros teléfonos. Para ello es importante también saber cómo funciona, cómo se infiltran en nuestros dispositivos. Una de las formas más comunes es el típico link o mensaje de texto. En otros casos se utilizan aplicaciones legítimas para introducirse en nuestro dispositivo. Lo explicaba a COPE Antonio Ramos, divulgador del ámbito de la seguridad informática: ''Veo la aplicación, me la descargo y en verdad funciona. A la vez estos agentes se instalan en los dispositivos y consiguen obtener información de valor'', explica el experto.

Y esto mismo le pasó a Javier. ''Yo me metí en un link. Me metí y me descargaba algo en el móvil y yo completé el proceso'', explica. A partir da ahí, ya tenía el malware dentro. Los hackers lo aprovecharon para mandar miles de mensajes desde su móvil por valor de más de 300 euros.

En este contexto, ¿cómo nos podemos defender? ''Lo primero que tenemos que hacer, si nos llega un whatsapp con un número extranjero que desconocemos, en estos casos debe imperar nuestro sentido común'', cuenta a COPE Pedro González, experto en ciberseguridad. Aparte de estas hay más claves ''caseras'', como tener actualizadas todas nuestras aplicaciones. Pequeñas formas de evitar que nuestro dispositivo se convierta en la diana perfecta de los hackers.