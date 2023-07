Guillermo Vila: "Lo del miedo a la derecha ya lo defendió Felipe González en su famoso vídeo del dóberman"

Audio

Bienvenido a La Mañana del Fin de Semana. Hoy van a empezar a subir los termómetros, quedará algo de inestabilidad en el norte, pero nos dirigimos a un episodio de calor sobre todo a partir de mañana, con temperaturas por encima de los 40 grados en el sur, centro y este de la península y noches con termómetros que pueden no bajar de los 25 grados.

Bueno y este sábado celebramos un cumpleaños muy amargo: se cumplen 500 días de la Guerra de Ucrania. Rusia sigue atacando a la población civil mientras Kiev asegura que avanza en el frente de Bajmut, recuperando terreno perdido. Aunque lo más destacado de las últimas horas ha sido la decisión de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Ucrania. Son unos artefactos que al ser disparados se abren y sueltan cientos de pequeñas bombas. Están prohibidas en más de cien países, no en Estados Unidos, ni en Rusia ni en Ucrania. Este viernes, el secretario General de la OTAN, se lavaba las manos.

Pero, ¿qué son estas bombas de racimo y por qué están prohibidas en más de cien países? Se utilizaron por primera vez en la Segunda Guerra Mundial. Fueron diseñadas para destruir múltiples objetivos militares dispersos. En concreto, consisten en un contenedor que se abre en el aire y dispersa una gran cantidad de submuniciones explosivas o "bombetas" sobre un área amplia, que puede llegar a ser de un radio de entre 200 y 400 metros. Unas armas que están en el punto de mira de organizaciones promotoras de los derechos humanos y defensores del control de armas, que consideran que deberían ser ilegales por el gran peligro que entrañan para la población civil.

Ante la polémica generada, Ucrania ha explicado que las municiones de racimo serán utilizadas solo en campos abiertos en los que haya una concentración de militares rusos. Y es que con este asunto se vuelve a poner encima de la mesa el delicado equilibrio entre los fines y los medios… Lo ha resumido perfectamente una congresista estadounidense llamada Chrissy Houlahan, contraria a la idea de que sea necesario utilizar el mismo armamento al que está recurriendo Rusia. Dijo Houlalan ayer: "La historia recuerda tanto al ganador de una guerra como la forma en la que esta se gana". Pues eso.

Mientras tanto, la ciudad de Leópolis, al este del país, trata de recuperar la normalidad tras recibir la noche del jueves uno de sus ataques más letales por parte de Rusia en lo que va de conflicto. Vamos normalizando, desgraciadamente, que la guerra siga en Ucrania. Es como si lo hubiéramos convertido en una pieza más del puzzle de la información diaria y le hubiéramos restado dramatismo a las bombas, los heridos, los huérfanos, los muertos..

"Este fin de semana Sánchez no actúa en ninguna plaza"



Y estamos arrancando, oficialmente, la campaña electoral. Hay actos por aquí y por allá de todos los candidatos. Bueno, este fin de semana Sánchez no actúa en ninguna plaza porque se va a encerrar con su equipo a preparar el cara a cara del lunes por la noche con Feijóo. (...)

Tres días tres, casi cuatro, para estudiar, dicen en su entorno, para ultimar todos los detalles. Y esto llama poderosamente la atención. Primero porque todo un presidente del Gobierno debe tener los recursos para afrontar un debate como este sin necesidad de dedicarle tanto tiempo. Pero sobre todo porque en estos debates normalmente quien más tiene que ganar y quien más importancia suele darles es el que aspira al puesto y no el que la defiende.

Por eso es significativo que sea Feijóo quien no haya alterado su agenda, dando una sensación de normalidad, protagonizando actos públicos mañana, tarde y noche y que Sánchez sea quien lo fía todo a ese debate.

Una cita en la que parece que arriesgará más que su oponente y donde todo apunta a que volverá a tirar de los grandes éxitos de su campaña: los medios hostiles están contra él, Feijóo oculta que su vicepresidente será Abascal, la derecha traerá el apocalipsis… En realidad, toda la campaña socialista hasta la fecha es en clave negativa.

Son todo mensajes emocionales para despertar el miedo a los supuestos retrocesos que traerán consigo PP y VOX.

¿Propuestas?

La verdad que pocas. Es verdad que este viernes Sánchez presentaba el programa electoral del PSOE que básicamente consiste en prorrogar el gratis total. Hombre, no tanto como Yolanda Díaz, que ya sabes que quiere regalarle 20.000 euros a todo chaval que cumpla 18 años, pero no se han quedado atrás los socialistas: universidad gratis para los que aprueben a la primera, transporte también gratis para menores de 24 años y el pleno empleo, que como promesa electoral, la verdad que es bastante etérea. En fin que Sánchez promete más sanchismo.

Pero ya te digo que, en general, la campaña del PSOE va mucho más a lo negativo del otro que a lo positivo de uno. Y actos públicos… pocos. Quizá porque no se imagina uno a varones como Lambán o Page movilizando con entusiasmo a los suyos para montarle mítines a Sánchez.

Estrategia socialista calcada a la de 2023

En realidad la campaña del PSOE no es nueva. Lo del miedo a la derecha ya lo defendió Felipe González en su famoso vídeo del dóberman. Era el año 1996. Estrategia calcada a la de 2023.

Y no solo eso. Ayer los socialistas pusieron una lona en un edificio de Madrid en el que aparecen, en la parte superior y a todo color, Sánchez con sus ministros y colaboradores; y en la parte inferior, una imagen en blanco y negro con Feijóo y Abascal. Misma estrategia que utilizó Zapatero cuando colgó una lona similar en la Gran Vía de Madrid en la que se le veía a él sonriente en el congreso con sus ministras frente a la bancada del PP con sus líderes en blanco y negro. Campaña a la contra, estrategia ya probada, poco original, veremos si con éxito.

Feijóo se centra en dar por hecho que será presidente

Todo lo contrario del ocurre en el PP, que se ve fuerte en los sondeos, pero que tiene el mayor de los peligros en la gestión de las expectativas. Toda la campaña de Feijóo se centra en dar por hecho que será presidente, en alimentar el debate sobre las medidas que implementará o en quiénes serán sus ministros y esto favorece la imagen presidencial del líder, que es algo que en comunicación política aporta valor, pero que supone un gran riesgo.

Porque aún no han ganado y las encuestas vaticinan un escenario complejo en el que en todos los casos necesitarán el apoyo de Vox. Y los de Abascal ya han advertido de que no regalarán ese apoyo. Y si los populares quieren una prueba de hasta dónde está dispuesto a llegar Vox, basta ver lo sucedido ayer en Murcia donde López Miras, a quien solo faltan dos escaños para la mayoría absoluta, vio cómo ayer la cámara rechazaba su investidura al sumar Vox su 'no' al del PSOE y al de Podemos.

El próximo lunes López Miras necesitaría más síes que noes, pero parece que el bloqueo va a persistir.

Y falta por concretar también lo de Azcón en Aragón, ya propuesto como candidato pero que todavía no ha alcanzado acuerdo de investidura con Vox. Y que no se nos olvide lo de Navarra, donde los socialistas están estirando el calendario para no hacer antes de las elecciones lo que sin duda harán después: volver a pactar con Bildu.

Las propuestas de quita y pon de Sumar

Y la campaña está marcada también en estas primeras horas por esa propuesta de quita y pon que ha hecho Sumar y que pasa por amenazar a los periodistas con expulsarles de la profesión, como si eso fuera posible, si incumplen con a saber qué criterios fijados por una especie de Consejo Audiovisual que quiere imponer Yolanda Díaz. O que quería, porque aunque la propuesta estuvo varias horas subida a su página web, a última hora de la noche del jueves desaparecía. Dicen que era solo un borrador y que se publicó por error.

Pero es que la excusa lleva implícito el reconocimiento de que esa idea, totalitaria en estado puro, ha estado sobre la mesa. Y es que, por mucho marketing que le quieran poner a la nueva marca, las ideas que subyacen en ese proyecto político son las mismas que ha manejado siempre la extrema izquierda: impuestos a mansalva, un estado omnipresente y escaso respeto por la libertad de expresión.

Y además no es la única rectificación de Sumar de los últimos días. Ya han tenido que rectificar sus primeras propuestas sobre la política en el Sáhara, la ayuda de los 20 mil euros a los jóvenes o su posición sobre una supuesta consulta independentista en Cataluña.

Parece que le han dedicado tanto tiempo a hacer las listas y laminar a los de Podemos que no se han trabajado suficientemente el programa. O que lo van improvisando. Vete tú a saber.

Y que no se me olvide lo de la Infanta Leonor, que este viernes asistía a su primer acto en la academia militar. En Agosto ingresará en la Academia General Militar del Ejército de Tierra, en Zaragoza, para arrancar una carrera militar que se prolongará tres años. Las imágenes de ayer de la infanta con sus padres han servido para que algún cronista en la prensa de hoy no haya podido evitar decir eso de que se la veía “visiblemente emocionada”.