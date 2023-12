Sánchez ha culminado su abrazo a Bildu. Fuentes socialistas confirman a COPE que el PSN llega a un acuerdo con Bildu para sacar de la alcaldía de Pamplona a UPN. EH Bildu y PSN han alcanzado un acuerdo para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona con el fin de desbancar de la Alcaldía a Cristina Ibarrola (UPN).

Por esta razón, este domingo se manifestarán en Pamplona aquellas personas que no están de acuerdo con esta moción de censura y que creen que se ha tratado de una jugada más en el tablero de Sánchez para mantenerse en el poder. El lema de esa concentración en la capital navarra es el de "Pamplona no se vende" y tratarán de dejar claro que no quieren un ayuntamiento que no han votado.

En La Mañana Fin de Semana hablamos con Carlos García Adanero, del Partido Popular y concejal en el Ayuntamiento de Pamplona, que aseguraba que esta moción de censura es parte del pacto del PSOE con Bildu para la investidura de Sánchez, un pacto que nunca llegó a hacerse público.

"No tengo ninguna duda de que es parte del pacto, es evidente que existe un pacto. Que el PSOE diga que no va a pactar con Bildu, y después de Sánchez no hay que creerles nada con estos pactos, lo tienen muy cerrado desde hace mucho tiempo. Bildu fue el que más apoyó y con más entusiasmo en la anterior legislatura, y lógicamente eso es recíproco" aseguraba.

Por eso, explica que lo mejor que pueden hacer las personas que no están en absoluto de acuerdo es manifestarse contra lo que ocurrirá a partir de la moción de censura, aunque sepan que las cosas no cambiarán de un día para otro. "La gente tiene ganas de expresarse, se siente atropellada con el tema de la moción y con los acuerdos con Bildu, es una barbaridad que demos por bueno que es un partido progresista normal, cuando se sienten orgullosos de toda la actividad terrorista de la banda ETA" explicaba.

El siguiente paso en el pacto del PSOE con Bildu

García Adanero tiene muy claro que esta moción de censura es parte del pacto de Sánchez con Aizpurua, y que hay más puntos que iremos viendo poco a poco que incluirán "dar solución a lo que ellos llaman sus presos".

"El tema de los presos para ellos es fundamental, hay muchos que han salido en tercer grado, otros se ha paralizado y eso está encima de la mesa, otra cosa es cómo se lleve a cabo" expresaba.

Respecto a la posición en la que pueda quedar el PNV después de estos pactos con Bildu, el político del PP tiene claro que priorizarán a este socio antes que al PNV. "Trasladan públicamente que están seguros, pero viendo cómo Sánchez funciona, más les valdría estar alerta".

Por eso, asegura que tiene que haber en Navarra un proyecto de centro derecha que valga la pena, "capaz de ganar en Pamplona y Navarra, dar un proyecto que sea de futuro y ahí cada uno tendrá que pensar cómo está y qué cosas hace. Tener claras las ideas y quién está enfrente, tenemos a Bildu y desde hace muchos años al PSOE que eligió sus propios socios y escogió a Bildu" sentenciaba.

Cree que otro de los pasos de Bildu, es ayudar a que Navarra se anexione al País Vasco, aunque, si se establece una votación, "en Navarra la perderían, creo yo, pero están poniendo los cimientos para que pudiera salir adelante" aseguraba.