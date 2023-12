Estas navidades puedes quedarte sin marisco: estas son las causas

Si hay una cuenta atrás que nos gusta, que casi casi vivimos al minuto, esa es la que nos acerca a la Navidad. Nada, el viernes el sorteo del Gordo y ya. Estamos ya contando las horas para esa cena de Navidad que tanta ilusión trae a las familias. Uno de esos momentos mágicos en el que nos reunimos con los nuestros en la mesa y a cenar se ha dicho. ¿A cenar qué? Pues cada una tendrá sus platos favoritos: que si un menú repleto de cordero, un codillo, una buena sopa, pero el uno de los protagonistas más repetidos acaba siendo el marisco. Y los datos dejan una evidencia muy clara. Según un estudio de una conocida cadena de alimentación de origen alemán con casi 400 tiendas en España, en Navidad consumimos el 30% del marisco de todo el año, y está presente en el 61% de todos los platos.

Aunque pueda parecerlo, si hablamos de marisco, el gran problema de este año no es solo el de la elevada subida de precios. Es otro que afecta gravemente a las 3.000 familias que viven,de esto, sobre todo, en Galicia, la Comunidad Autónoma con más buques pesqueros. Estamos hablando de un descenso claro de la producción.

Son los peores datos de producción de marisco blanco en Galicia en dos décadas. Lo vemos claramente con la almeja fina. En 2008 se recolectaron 781 mil kilos de este pescado, mientras que en 2022, solo 22 mil. Otro ejemplo es el del berberecho, que ahora mismo tiene una mortandad del 95%. Antes, un kilo solía costar entre 10 y 12 euros: ahora cuesta casi 40.

Esto ha llevado a situaciones límite a pescadores como los de Noia, en La Coruña. Santiago Cruz, el patrón mayor del puerto, nos ha explicado que ha llegado a tal punto que este año ni siquiera van a abrir su negocio: “no vamos a abrir porque nos murió el 90% del berberecho y no tenemos marisco”

Una de las grandes preguntas, de hecho, que todo el mundo se hace es cuáles son los motivos de esta gran mortandad entre el marisco blanco. No estamos hablando sólo de una causa, sino de varias. Santiago explica que hay un conjunto de factores que explican esta situación tan complicada. “Nos afectan más las borrascas... nos abren las compuertas de la presa del Tambre... y crea más mortandad”.

Las cofradías gallegas piden ayuda urgente. Han solicitado a la Xunta que las rías afectadas sean declaradas zonas catastróficas cuánto antes, estas zonas son las de Pontevedra, Arousa y Vigo. Creen que es algo excepcional, pero urgente.

Las causas son varias, como hemos escuchado a Santiago. Por ejemplo, la falta de regularidad de las lluvias. Pero no porque no llueva: en varios ríos, como el Tambre o el Traba llegó a llover tanto en tan pocos días que estos cauces desaguaron con demasiada fuerza. Y el marisco llegó ya muerto. Pero el principal problema es la temperatura. Normalmente, en diciembre, el agua en Galicia se sitúa en 12 grados. Este mes ha estado en 17. A eso hay que sumarle la contaminación, que provoca que las depuradoras no fitren adecuadamente el agua.

Una de las personas que mejor explica este problema es Rogelio Santos. Un pescador tradicional de La Coruña que se ha hecho muy popular en las redes sociales por su capacidad para visibilizar la realidad de unos pescaderos y mariscadores que necesitan ayuda urgente. Esta campaña está siendo terrible para ellos. “Ya habrían ganado el 70% de la campaña marisquera, y en este momento están a 0 y sin solución”. Ya ha reunido a más de 30.000 seguidores en redes sociales, que presencian cómo viven una situación muy precaria y desesperante. El mar no está bien y él lo nota él de primera mano.

Por desgracia, el tópico de “evitar que sea tarde” ya no funciona. Rogelio dice que hacen falta medidas por parte de la Xunta, pero insiste en que también es fundamental la concienciación de los ciudadanos: “no podemos acusar a un unico factor y tampoco se trata de buscar culpables”.

Pero nos falta analizar cómo ven la situación desde las pescaderías. Donde tratan de mandar un mensaje de calma. Pese a que las variedades más conocidas, como los berberechos, se puedan encarecer, hay muchos otros mariscos que se pueden consumir. Solo hay que encontrar la opción correcta. Lo asegura Candelaria, pescadera en La Coruña. “No hay lo mismo del año pasado, pero queda algo de los viveros”

El caso es que estamos a una semana de la Nochebuena y la Navidad y todas estas razones que estamos analizando han provocado un aumento de los precios. No solo por la mortandad del producto, sino por la propia evolución de la inflación, que como hemos contado en COPE, ha provocado un aumento global de la cesta de la compra del 9 por ciento.

Lo aseguran varias pescaderas de la misma zona de Galicia. Una de ellas es Mary, que ve un cambio de precio muy grande a apenas unos días de Navidad. “En noviembre la nécora estaba a 30 euros hoy la vendí a 45”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los precios están por las nubes. Por ejemplo, la cigala está entre 58 y 68 euros el kilo, una subida de 10 euros; el camarón ha subido 20 euros el kilo, y ha pasado de ya de los 100 euros. Unos precios que hacen que muchas personas busquen alternativas más económicas. Como este cliente de la pescadería de Mary. “Tiraremos de algo congelado siqueremos poner algo de marisco en la mesa”.

Como hemos explicado, la situación de los pescados de arrastre es realmente complicada. Hay que recordar que España genera el 20% de la producción pesquera de la Unión Europea y gran parte de esa pesca sale de Galicia.