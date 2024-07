Esta es la radiografía actual de la afluencia a las salas de cine en España: "Horas bajas"

Esta semana se ha producido un nuevo récord en el mundo del cine.

‘Inside Out 2’ o, ‘Del Revés 2’, como se llama en España, se ha convertido en la película animada más taquillera en la historia de las pantallas. Las emociones que conviven dentro de Riley, la protagonista, empiezan a experimentar los cambios de la pubertad, y eso ha despertado las ganas de volver al cine de millones y millones de personas. En poco más de un mes, la última película de Pixar ha alcanzado los 1.500 millones de euros de recaudación en todo el mundo. Y eso contando con que aún no se ha estrenado en todos los mercados. A Japón, por ejemplo, llega el uno de agosto así que lo más normal es que las cifras de audiencia no dejen de crecer.

Es un dato que también se refleja en España. Del Revés 2 es la cinta de animación más taquillera en la historia de nuestro país. A estas alturas, la recaudación estaría cerca de los 37 millones de euros y son casi 6 millones de personas las que han ido a las salas de cine para verla.

Ha llegado en el momento oportuno. Los cines españoles estaban en horas bajas y nos lo ha contado Fernando Díez en 'La Mañana Fin de Semana'.

Según los datos del Ministerio de Cultura, de hecho, 2024 está siendo el peor año para la gran pantalla en las últimas dos décadas.

El Padrino no estaría muy contento. Hasta la llegada de Inside Out 2, la media de recaudación por película en España ha rondado los 4 millones de euros, un 25 por ciento menos que el año pasado. Y esto es, principalmente, porque la gente va menos al cine. En 2023 el número de espectadores se situó en torno a los 76 millones y, además, venía creciendo por tercer año consecutivo. Pese a ello, el recuerdo de los 2000, cuando se rozaban los 150 millones de espectadores anuales, ha quedado como una época dorada, pero inalcanzable.

La radiografía del cine en España arroja una industria que ha pasado por momentos muy delicados. Principalmente, propiciados por una serie de factores que han llevado tanto a la gente joven, como adulta, a dejar de acudir a la gran pantalla. Es algo que hemos comentado con Juan Orellana, crítico de cine.

La pandemia fue un golpe bajo. Aunque hay que diferenciar, porque la industria del cine no es exactamente la industria de las películas. Aunque vayan de la mano, el estreno exitoso de una cinta en una plataforma online no reporta ningún tipo de beneficio a una sala de cine. Y, en ese sentido, el covid trajo consigo consecuencias bastante más graves para la gran pantalla. Algo que ha llevado al mundo del cine a vivir un proceso de cambio y de dudas:

Según diversos estudios, el aumento de los precios del cine ha sido el principal motivo que ha maquillado los números de un año que, como te contaba, está siendo especialmente flojo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, el coste medio de un ticket para ver una película oscila entre los ocho y los nueve euros. Una cantidad que, en ciertos casos, es incluso superior a la de una suscripción mensual a alguna plataforma de streaming. Y eso sin contar con los compañeros habituales: las palomitas y el refresco. Acompañantes que disparan el precio de la experiencia. Y eso es algo en lo que no solo coinciden críticos y expertos, sino también el público general.

Como Íñigo, que es parte de ese público que decide anteponer la comodidad y el ahorro a la experiencia del cine. Inevitablemente, eso ha llevado a algunas cadenas, incluso, a presentar pérdidas. Es el caso de la mayor marca de cines española, por ejemplo, que cerró el año pasado con 27 millones de euros menos. Ahí el dilema, subir los precios y perder adeptos, o abaratar el ticket medio para sumar seguidores.

Además, también hemos hablado con David Menkes. Un hombre que conoce bien el mundo del cine. Director y guionista de diferentes películas, entre el 96 y 2014, algunas incluso número uno, como ‘Mentiras y Gordas’, de 2009 ha sido testigo de cómo ha cambiado esta industria en los últimos años. Para explicar las horas bajas que atraviesan algunos de los productores, habla de una palabra maldita:

Parte de esa labor de promoción recae sobre las instituciones. El ministerio de cultura, de hecho, reservó un presupuesto, únicamente para la industria cinematográfica, de cerca de 170 millones de euros en 2023. Sin embargo, los resultados no están siendo los esperados. Eso evidencia que, a veces, no es tanto la cantidad o el momento, sino acertar con el receptor:

Y esa no es la única cuestión que hay que poner sobre la mesa. En los últimos tiempos se habla y mucho de la censura y es precisamente en el mundo del arte y la cultura donde más se hace notar. Así se viven desde dentro algunas de las cuestiones clave relativas a la manera de reflejar, o de mostrar, ciertas realidades sociales a través de una película:

2024 no está siendo un gran año para las salas de cine en nuestro país aunque, eso sí, la película animada Del Revés 2, con cerca de seis millones de espectadores solo en España, ha hecho que muchos de los que tenían el cine olvidado, hayan vuelto a sus butacas.