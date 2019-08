Descubre 6 tradiciones curiosas de los pueblos de España

1. Nochevieja en Agosto. Bérchules, Granada



Hace unas horas, en el municipio granadino de Bérchules, celebraba la Nochevieja. Si, se han comido las uvas en pleno agosto ¿Por qué celebran la entrada al nuevo año, el pleno agosto?

Granada 06/ VIII / 2016 Un año más en el pueblo de la 1alpujarra granadina de Bérchules, han celebrado la nochevieja de agosto que viene realizandose desde que en el año 1994 el dia 31 de diciembre se quedasen sin comerse las uvas debido a un corte de corriente electrica. Foto: Miguel Rodríguez.Miguel Rodriguez



Llevan 25 años haciéndolo. Es una tradición que comenzó en 1994, cuando, el 31 de diciembre de este año, un apagón eléctrico hizo que los vecinos de Bérchules se quedaran sin tomarse las uvas y sin dar la bienvenida al nuevo año como es debido. Por eso han decidido que, el primer fin de semana de agosto se celebre nochevieja. Y este día se celebra por todo lo alto, exactamente igual que se hará en diciembre. Antonio Castillo, el presidente de la Asociación Berchulera de Nochevieja en Agosto, nos cuenta como es ese día: "La gente se junta en familia y hace su cena. A las doce nos reunimos todos en la plaza del pueblo y nos tomamos las uvas. comos si fuese una nochevieja pero con un toque carnavalesco, de esa conmbinación de bermudas con pajarita que trae la Nochevieja con esa temperatura"

Las calles de Bérchules, esta noche, han estado llenas de luces y portales de belén... además, también han repartido polvorones e incluso han estado, allí presentes, los mismísimos Reyes Magos.

2. El Cascamorras. Guadix y Baza, Granada



Continuamos en Granada, en los pueblos de Guadix y Baza. Para comprender esta tradición nos tenemos que remontar a finales del siglo XV, tras la reconquista de Granada por parte de los Reyes Católicos. La historia cuenta que, un agricultor del pueblo de Guadix, se encontraba trabajando la tierra en el término municipal de Baza cuando, al dar un golpe con la azada, descubrió una pequeña imagen de una virgen, la conocida ahora como, Virgen de la Piedad.



Aquí comenzó el conflicto entre los dos pueblos. La imagen está custodiada en Baza, pero se llegó a un acuerdo de que, cada año, un representante de Guadix, iría a intentar recuperarla. "Cuenta la tradición que si llegaba, sin manchar, a la Iglesia donde se encontró esa virgen, podría traerse a la misma a la ciudad de Guadix. Cada 6 de septiembre, Guadix envía un emisario, conocido como el "Cascamorras", para intentar recuperarla. Evidentemente todo el pueblo de Baza sale a mancharlo para evitar que logre su misión", asegura Francisco López, secretario de la Hermandad de la Virgen de la Piedad

No es tan fácil, porque no lo consigue y vuelve a Guadix, donde le vuelven a manchar como reprimenda por no haberlo conseguido. Una fiesta llena de pintura, color, y una misión clara: hacerse con la Virgen de la Piedad.

3. Fiesta de Santa Marta de Ribarteme. As Neves, Pontevedra



Ahora viajamos al norte, a Pontevedra. Allí, en el municipio de As Neves, el 29 de julio se celebra la Fiesta de Santa Marta de Ribarteme. Esta santa sale en procesión, pero no sola. También la siguen un río de ataudes abiertos, con personas dentro de ellos. Como si fueran difuntos. ¿Por qué lo hacen? Es una cuestión de fe.

Manuel Rodróguez, vecino y miembro de la Asociación de Patronos de la Romería de Santa Marta de Riberteme, nos ha explicado quienes son aquellos voluntarios que realizan la procesión dentro de los ataúdes: "los ofrecidos son ellos mismo, los que han sufrido la enfermedad o la están sufriendo. También pueden ser familiares de personas enfermas, que se ofrecen pidiendo a Santa Marta su intervención, o incluso puede ser después en agradecimiento de haber recibido esa intervención de Santa Marta."

En el Nuevo Testamento, aparece Santa Marta, hermana de Lázaro y María Magdalena. Ella misma realiza una plegaria a Jesús pidiendo que resucite a su hermano fallecido. Al concederle la gracia, Santa Marta se ha convertido en imagen para suplicarle la recuperación. Y por este motivo, los voluntarios realizan la procesión en los ataudes para pedirle una cura de una enfermedad, para ellos o para un familiar, o para agradecerle una recuperación que ya se ha cumplido.

4. El Colacho. Castrillo de Murcia, Burgos



Nos desplazamos a Burgos. En Castrillo de Murcia, una vez al año, el domingo después de la festividad del Corpus Christi... el demonio campa a sus anchas en esta aldea. Le llaman "El Colacho" y hemos hablado con el de este año, Sergio Ortega. "El Colacho hace de diablo y huye de la Iglesia. Y después, los niños corren mientras el Colacho les persigue para darles con una cola de caballo".

Pero lo curioso de esta fiesta viene ahora. El Colacho, Sergio, tiene que saltar unos bebés que están en el suelo sobre colchones. "Se salta a los niños recién nacidos en ese año. Se supone que cuándo les salta el Colacho se les quita el mal, incluso hay un dicho que asegura que los niños que están saltados por el Colacho no padecen de hernias".



La tradición tiene casi 400 años y los historiadores creen que podría haber comenzado como un ritual de fertilidad. Es una fiesta divertida y, en 400 años nunca les ha pasado nada a los bebés. El propio Sergio les va a saltar, y sus 2 hijas han sido saltadas por el Colacho.

5. Baixada dels Raiers. Noguera Pallaresa, Lleida



Nos vamos hasta el río Noguera Pallaresa, en Lleida. Aquí, cada primer fin de semana de julio, los llamados "raiers" revivien un antiguo oficio maderero del Pirineo Catalán. Paula Dalman es presidenta de la Asociación Cultural de Raiers: "Los Raiers iban a buscar la madera al bosque y la bajaban por el río". Por ello transportan la madera por el río, convertida en unas estructuras que navegan ellos mismos y que han atado (esos trozos de madera) previamente con abedul.

Todo un arte, una tradición e incluso un deporte que revive este oficio de los antiguos madereros del siglo pasado.

6. Els Enfarinats. Ibi, Alicante.



Y, por último, nos vamos hasta Alicante para descubrir esta última tradición curiosa: una auténtica batalla.

Se celebra en Ibi, el 28 de diciembre, justo el día de los Santos Inocentes. Esta tradición se remonta dos siglos atrás. El pueblo se divide en 2 bandos: Los llamados "Enfarinats" (enharinados) y la oposición. Sergio Galiano, es un enfarinat: “Los Enfarinats se visten con ropas estrambóticas y toman el poder. En la calle del Ayuntamiento hacen una carrera y el que la gana, se convierte en el alcalde. Sube al salón, toma el poder, ante el griterío de la oposición. Y luego se produce en la Plaza de la Iglesia una batalla de harina y huevos. Y cuando se pone el sol se acaba. Solo mandamos desde la salida hasta la puesta del sol del día 28”.



Los enfarinats tienen el poder y por un día dictan sus propias leyes, también extravagantes (no se puede andar ni por el sol ni por la sombra, ni por la acera ni por los tejados) y si no lo cumples hay sanciones e incluso puedes acabar lleno de harina y huevo.

En los pueblos hay muchas tradiciones curiosas. Seguro que si tienes pueblo, tendrás alguna en mente. Y si no tienes, y quieres divertirte y disfrutar de las tradiciones, aquí te hemos dejado algunas ideas para descubrir los pueblos de España.