Ocho meticulosos pasos que debe seguir un sanitario antes de inyectar la vacuna de la covid-19

Puede que dentro de algunos años este día aparezca en los libros de historia. Ahora simplemente lo vemos como un punto de inflexión en el año en el que un virus ha situado al borde del colapso todo el sistema sanitario, mientras ha puesto patas arriba la economía y ha conseguido incluso alterar libertades básicas como es la libertad de movimientos Un virus que de forma implacable se ha llevado la vida, y lo sigue haciendo de decenas de miles de personas en España, millones en todo el mundo y dejando secuelas a miles más.

Eran las 9 de la mañana cuando Araceli Hidalgo, de 96 años y la residente de mayor edad del centro Los Olmos de Guadalajara, se sentaron en una silla, se santiguaron y recibieron la ansiada primera inyección. "Muy bien, muchas gracias", dijo tras el pinchazo, del que apenas ha sentido un "poquitillo" de picor.

Como la de Araceli, la imagen de la esperanza se fue repitiendo por todas las comunidades que han iniciado a la vez el proceso: Consuelo, Begoña y Bernardina la han puesto en Euskadi; Nicanor, en Madrid; Antonio y Pilar, en Andalucía; Josefa, en Cataluña; Batiste, en la Comunidad Valenciana; Vicente y María Petra en Extremadura.

Lo de este domingo ha sido un acto simbólico, apenas se han administrado las primeras 10.000 dosis que ha recibido España de la vacuna de Pfizer. A lo largo del pasado sábado, las Fuerzas Armadas las distribuyeron por todo el territorio nacional y este lunes comenzará una vacunación a gran escala en la que nuestro país recibirá 350.000 dosis semanales hasta alcanzar más de 4 millones en 12 semanas.

Son algo más de 2 millones de ciudadanos que se espera vacunar en esta primera fase, el 5% de la población española. A continuación explicamos los puntos clave de la mayor operación logística de vacunación en la historia de España. Esta primera fase durará hasta el mes de marzo e incluye 4 grupos de riesgo a vacunar; los mayores y dependientes en residencias y el personal sanitario de estos centros. Después el personal sanitario de primera línea que está más expuesto al covid, por ejemplo médicos o enfermeros que tienen contacto directo con enfermos. A continuación el resto del personal sanitario y por último grandes dependientes y sus cuidadores. A finales del mes de marzo se entraría en una segunda fase de las 3 que están previstas. La pregunta ahora es saber cómo se desarrollará la vacunación.

Como regla general, se utilizarán como centros de vacunación los 13.000 consultorios y ambulatorios que hay en toda España. Sin embargo, en esta primera fase que incluye a personas más vulnerables también se acudirá a residencias y en casos muy especiales a los hogares. La vacuna se administrará con cita previa y serán las diferentes regiones las que irán avisando a los pacientes. Se solicitará la firma de un consentimiento para la administración de la dosis. También hay que recordar que la vacuna es totalmente gratuita y voluntaria, pero Sanidad recomienda crear un registro de personas no vacunadas. Más cuestiones clave, alguien que ya haya pasado el COVID, ¿tiene que vacunarse?

En el Plan de Sanidad se recomienda la vacunación de las personas que hayan pasado la enfermedad por las dudas que existe todavía sobre la inmunidad generada. En el caso de sanitarios, si han pasado la enfermedad hace menos de 3 meses pueden quedar relegados para vacunar antes a otros compañeros que no hayan pasado el COVID.

Por regla general tendrán prioridad los mayores de 50 años, pero qué pasa con los niños o las mujeres embarazas. La vacuna no se suministrará a los menores de 16 años, al menos durante varios meses, porque no han participado en los ensayos clínicos y no hay datos fiables. Respecto a las embarazadas, la Agencia Europea de Medicamento ha advertido a los países de que habría que estudiar caso a caso porque no tienen suficientes datos. También se estudiará casos a caso la vacunación de personas en situación terminal.

Este es el marco general para la administración de la vacuna durante la primera fase. A partir del mes de abril arrancará la segunda fase que contemplará gran parte de estos criterios. La vacuna que hoy comienza a administrarse en España es la de Pfizer con características muy peculiares: La primera es que es una vacuna de ARN mensajero. Es decir, no contiene el virus completo. Al administrarse produce la inmunidad pero no la enfermedad. Se administra en 2 dosis con una separación de 21 días.

Para su transporte y almacenaje la vacuna se guarda en ultracongeladores entre 60 y 90 grados bajo cero. Cuando llega el momento de administrarla, los viales pueden bajar la temperatura y permanecer entre 2 y 9 grados durante 5 días conservando sus propiedades.

CÓMO SE PREPARA

Este es un proceso para el que ha tenido que haber una formación del personal sanitario. La vacuna no llega en dosis preparadas. Llega en viales y con cada vial se pueden preparar 5 dosis. El proceso consta de ocho pasos. El primero es descongelar hasta alcanzar ese intervalo de 2 a 9 grados.

Cuando alcance esa temperatura, el bote se tiene que invertir 10 veces para mezclar y bajo ningún concepto agitarlo. Después se le inyecta 9 miligramos de cloruro de sodio y se vuelven a invertir otras 10 veces. En ese momento, ese vial estará preparado y se pueden realizar 5 vacunaciones con cada uno.

EFECTOS SECUNDARIOS

Mucha gente se pregunta sobre los efectos secundarios es uno de los mayores miedos y reticencias y es también origen de muchos bulos. Una mayoría de científicos y médicos dicen que pueden tener los que tiene cualquier otra vacuna o medicamento, dolor en la zona de la inyección, fatiga, dolor de cabeza o fiebre. Una vez administrada hay que esperar unos minutos para comprobar que no haya una reacción adversa. Médicos y científicos insiste en que se han mantenido todos los protocolos de seguridad habituales por parte de las agencias de Control. Concluyen en que es una vacuna segura.

Hay que recordar es esta de Pfizer es solo una de las vacunas que llegará a España. De forma inminente, Europa también dará la autorización a la vacuna de Moderna que en parte se producirá en España y que será necesaria para alcanzar los objetivos de vacunación de nuestro país. Después llegarán otras como la de Jansen o la de Oxford. La Unión Europea ha negociado la compra de vacunas con todas estas empresas y a España llegarán en total unos 140 millones de dosis. El CSIC español también está desarrollando su propia vacuna contra el coronavirus.