Un científico explica el fallo de la AEMET en alertas del clima como la DANA: "No es suficiente"

Tras las consecuencias humanas y materiales que ha dejado la DANA en la Comunidad Valenciana, ahora empiezan a buscarse errores en la gestión y, sobre todo, responsabilidades. El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, compareció este viernes con mucha presión por parte del resto de partidos políticos, que pedían su dimisión tras lo que entienden que fue una mala gestión de las alertas de la DANA.

El propio presidente ha reconocido sus fallos, y ha anunciado una comisión de investigación de lo ocurrido en las Cortes Valencianas, pidiendo también que se haga lo mismo en el Congreso de los Diputados a nivel nacional. Unas palabras, las de Mazón, que da para muchas lecturas. Es por ello por lo que el presentador de La Mañana del Fin de Semana, Fernando de Haro, ha buscado respuestas y ha conversado con Víctor Resco, profesor de cambio global de la Universidad de Lleida.

EL FALLO DE LA AEMET EN LAS ALERTAS CLIMATOLÓGICAS

"Evidentemente falló el sistema de alertas porque no se mandó ninguna alerta de lo que sucederá a ningún ciudadano en ningún momento. Me refiero a que se mandó un aviso un poco tarde, muy tarde, se mandó un aviso de que iba a llover, pero un parte del tiempo no es una alerta meteorológica. Son dos cosas completamente distintas", advierte Víctor a Fernando de Haro.

EFE/ Andreu Esteban Alerta de Protección Civil en Castellón

Sobre todo, Víctor advierte de qué competencias tiene cada ente. "La AEMET es un cuerpo especializado en meteorología, tiene unos meteorólogos que son muy buenos a nivel mundial, pero sus competencias se limitan a eso, a la previsión de lluvias, no tienen la capacidad ni las competencias para determinar el riesgo que eso conlleva para la población", añadió al respecto.

Sin embargo, si bien es cierto que el profesor de la Universidad de Lleida cree que la AEMET hizo correctamente sus predicciones, sí que hay un aspecto en el que tienen que mejorar: las escalas de las alertas. "La AEMET lo hizo bien, yo creo que desde mi perspectiva los avisos de la AEMET tienen que mejorar, ya que el aviso rojo es a partir de 180 litros por metro cuadrado, y claro, cayeron unos cuantos más, entonces creo que debería añadir nuevas categorías, cuando caen más de 400 o más de 600", explicó Víctor Resco. Esto podría ayudar a que, en circunstancias tan extremas como la de la DANA, se puedan tomar mejores decisiones.

"era competencia del 112"

Víctor Resco advierte también de la dificultad para prevenir desastres como la de la gota fría, ya que no siempre es algo tan lineal: "El problema está en la complejidad asociada con la previsión de la gota fría, que incluso fue la misma mañana, cuando la AEMET decidió cambiar el color a código rojo. Esas son cosas difíciles, emitir ese tipo de predicciones efectivamente, sobre todo también el sitio exacto en el que van a caer".

Villel de Mesa inundada tras la DANA del 29 de octubre

Además, también añadió que la competencia de emitir las alertas a los móviles es del 112, según la Ley de Protección Civil de 2025. "Es competencia del 112, el emitir estas alertas, pues juntando las diferentes fuentes de información que existen, junto con los propios modelos que debería tener desarrollados, un centro de emergencias donde debe utilizar las entradas meteorológicas y de los aforos para luego poder construir que zonas se van a haber afectadas", concluyó.