Chips para localizar rápidamente a los contactos de los contagiados

Doscientos alumnos de la Universidad de Oviedo haciendo un examen de contabilidad en una misma aula. Las mesas separadas, con sus distancia de seguridad, gel hidroalcohólico, ventilación.... Pero nadie puede garantizar que allí se pueda producir un contagio. Lo que sí se puede hacer es agilizar el trabajo en caso de que alguien que se presente a esa prueba sea positivo en coronavirus.

Es uno de los objetivos que persigue ‘Safe Mile’, un proyecto impulsado por Cluster TIC Asturias, una entidad sin ánimo de lucro. Bajo ese paraguas trabajan ADN Mobile Solutions, Red Táctica y CercadTi, empresas que están desarrollando un chip que funciona a través de bluetooth y que te lo colocas como si de un colgante se tratase: “El sistema mide la distancia y el tiempo de contacto que pasas con una persona. En función de la carga viral del contagiado se pueden generar alertas”, nos cuenta Enrique Jaime, gerente de Cluster TIC Asturias.

Funciona a través de bluetooth y pretende ayudar a mejorar las opciones de rastreo. Esto seguramente te suene a algo parecido a ‘Radar COVID’, la aplicación lanzada por el gobierno que, digamos, no está triunfando. De hecho de los casos registrados en España solo un 2% se han detectado gracias a esta app. En definitiva, la gente no se la ha descargado: “Existe un cierto rechazo sociológico. La gente tiene dudas sobre la posibilidad de que esos datos se utilicen para otros fines”, explica Enrique. De hecho, a través de estudios que han realizado, han podido comprobar la poca predisposición que hay a la hora de descargarla.

Diferencias entre este sistema y Radar Covid.

1. No tienes que descargarte ninguna aplicación

2. No te está localizando en todo momento, solo cuando utilizas el chip.

3. Este sistema solo requiere tu DNI

“El funcionamiento del sistema es un emparejamiento que se hace con un lector de código de barras que lee el número del DNI y se empareja con el dispositivo que va a utilizar la persona”, detalla Jaime.

Los objetivos

Las empresas que lo están diseñando se encuentran en La Milla del Conocimiento Margaria Salas en Gijón, un lugar que acoge a varias empresas enfocadas principalmente a la investigación. Lo que quieren es localizar con mayor facilidad a los contactos de los contagiados: “Por ejemplo en un evento en el que hayan participado 300 personas, si una persona solo ha estado en contacto con 8 podría reducirse el número de PCR necesarias. En términos de prudencia entendemos que el sistema sanitario analizará a todo el mundo, pero sí que podríamos priorizar. Eso es clave”, asegura.

Ante una escasez de test, desde luego que puede ser importante. Esto ya está en marcha con experiencias piloto en los premios Princesa de Asturias o en alguna feria comercial por la que pasaron hasta 10.000 personas. La conclusión en esa prueba fue que “una persona solamente estaba en contacto con 8 personas de media en un espacio superior a los 5 minutos, que podría ser un tiempo en el que podríamos considerar ya un cierto peligro de contagio”. Algo que podría facilitar la labor de los rastreadores.

¿Es obligatorio? Evidentemente la respuesta es no: “Estamos pensando en un sistema que debería de ser mayoritario uso donde se vaya a utilizar aunque en las pruebas piloto el 99% de las personas no tienen problema en utilizarlo”. De hecho algunos lo ven como un distintivo de calidad. Desde algunos sectores como la hostelería asturiana lo ven como una herramienta útil: “Es un plus poder decir que las personas que estén en tu restaurante utilizan este chip y que en caso de que haya un positivo te pueden avisar”.

La lógica dice que este sistema se debería de utilizar en entornos donde existen concentraciones de personas. Ahí es donde verdaderamente es útil. Una alternativa que, por sí sola, no frenaría al virus, pero que sí que puede ayudar a controlarlo.