China, el gran desafío para Joe Biden

Esta semana, Joe Biden se ha convertido en el Presidente número 46 de los Estados Unidos.

Con este juramento solemne, se inaugura una nueva etapa en la Casa Blanca. El contraste es enorme: de Trump a Joe Biden. Una de las claves que más nos interesan tras la toma de posesión es: ¿cómo va a cambiar la estrategia diplomática de Estados Unidos con el resto del mundo? Vamos a analizar y explicar qué cambios puede haber y qué importancia tiene cada uno para la geopolítica mundial.

Empezamos por China. Todos conocemos la tensa relación entre Xi Jing Pin y Donald Trump. La guerra comercial que estalló en 2017 y las amenazas de unos y de otros. No hay más que escuchar al exsecretario de Defensa Mark Esper hace casi un año:

“China quiere dominar el reino del 5G. Pekín quiere reorganizar el orden internacional en su favor. Lo hemos visto en su estrategia económica depredadora y su robo patrocinado por el Estado Chino de propiedad intelectual. La OTAN está al tanto de la amenaza y se está adaptando como manda la prudencia” decía Esper en febrero de 2020. Llegó incluso a amenazar con 'dinamitar' la OTAN, salirse del acuerdo, si la Unión Europea no prohibía a sus estados miembros contratar infraestructuras chinas para la instalación del 5G. Concretamente, pedía que le hiciéramos el vacío a la empresa Huawei, con la que la Administración Trump llevaba meses en Guerra Comercial.

El futuro de las relaciones entre Estados Unidos y China pasa precisamente por el 5G, la red de telecomunicaciones de alta velocidad. Permitirá desde operaciones de quirófano en tiempo real a través de robots hasta envíos masivos de material por la red en tiempo récord. Pero hay una clave de la que poco se ha hablado: la tecnología 5G en la cadena de defensa de las principales potencias militares como Estados Unidos. Si la tecnología es china, se abre el cajón de un sinfín de malas prácticas en potencia: desde el boicot al espionaje militar. Le hemos preguntado al experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Alonso. cree que China pasará de ser un régimen vetado (por Trump) a poder medrar en Estados Unidos (con Biden).

"El hijo de Joe Biden, Hunter, guardaba en su ordenador una serie de fotos y contratos multimillonarios con empresas chinas. No son empresas independientes, sino que todas dependen del Gobierno chino y del Partido Comunista Chino. Todos los negocios que hizo el hijo cuando su padre era vicepresidente de Obama pueden pasarle factura al nuevo Presidente".

Lo más probable es que se relajen las tensiones, que Biden levante sanciones. Y veremos qué ocurre con lo que más le preocupaba a Trump: las injerencias chinas en la cadena de defensa americana.

"Sobre todo empresas que tengan que ver con la industria de defensa americana. Trump ha intentado blindarla, alejar a las empresas chinas para que ninguna empresa se meta en el proceso: en la cadena de defensa. Estamos hablando de armamento avanzado en submarinos, radar, barcos de guerra, aviones etc..."

Otro de los frentes abiertos ahora mismo para Joe Biden es Corea del Norte. Tras una entrada de Trump muy bronca, con un enfrentamiento abierto en Twitter contra la dictadura, el expresidente americano nos sorprendió a todos con una visita a la zona desmilitarizada entre las Coreas en la que estuvo presente el dictador Kim Jong Un.

“Es un honor. No me lo esperaba. Estábamos en Japón para el G20 y dije… ya que estamos aquí… vamos a subir a ver al presidente Kim. Cruzar esta frontera ha sido un honor, estamos avanzando mucho” decía Donald Trump en verano de 2019. Por primera vez un presidente americano ponía pie en la zona desmilitarizada. Un intento más para apaciguar al siempre efervescente régimen para que no hiciera uso de sus misiles balísticos que, dirigidos al este, llegarían no solo hasta Hawaii sino hasta San Francisco sin ningún problema. La estrategia de Biden no viene a romper con lo anterior como es el cacho de China. Pasa por continuar esos esfuerzos: ganarse a Kim Jong Un con suculentos acuerdos comerciales y que siga tranquilo.

En cuanto a las relaciones con la Unión Europea y la OTAN, Antonio Alonso señala un dato que en ocasiones hemos atribuido erróneamente a Trump. La amenaza de Estados Unidos de salirse de la OTAN si no se repartía mejor la contribución de los estados miembros (si los demás no ponían más dinero, ya que Estados Unidos aporta más del 70% del presupuesto) no la lanzó el presidente saliente. Fue su predecesor Barack Obama quien dio la orden de que el 2% mínimo del producto interior bruto de cada miembro debería ir destinado a la alianza.

OTAN al margen, la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea ha estado marcada por el proteccionismo de Trump. Subió los aranceles, incentivó la compra de productos americanos. Y tras la victoria de Biden, vimos a los líderes europeos celebrar su victoria. Pero no podemos perder de vista, insiste Alonso, en que seguimos siendo competidores.