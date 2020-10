Nos encontramos sumidos en un caos administrativo, político, santario... pero no podemos olvidarnos del caos jurídico que atravesamos a cuenta de la pandemia. Los tribunales valoran medidas similares pero los fallos son completamente diferentes. Las preguntas se multiplican ante la situación que vivimos , el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula las restricciones impulsadas por el Ministerio de Sanidad, la declaración del estado de alarma en Madrid por parte del Gobierno...

¿Hay un derecho de la pandemia que unifique criterios?

Andres Betancourt, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra ha pasado por los micrófonos de 'La Mañana Fin de Semana' para analizar la situación en la que nos encontramos.

Ante un mismo caso los fallos contra el coronavirus que emiten los jueces son contradictorios; por ejemplo en Madrid y en Aragón sehan tumbado las medidas, mientras que en Castilla y León se han autorizado, lo que nos hace preguntarnos ¿De quién depende poner orden en este asunto?.

"Se necesita un derecho a la pandemia" explica Betancourt. Todo depende de la legislación que se aplique, si se aplica la de salud, se obtienen unos resultados, si se aplica el estado de alarma, tiene otros diferentes. "Esto es un caos, no lo entiendo ni yo, que llevo 35 años dedicado a esto".

Para el catedrático de derecho administrativo, "el problema es que en política rige la dinámica de amigo-enemigo, gano todo o pierdo todo, no cabe el acuerdo, por eso estamos donde estamos". Betancurt asegura que no vamos a tener solución al problema hasta que los políticos no entiendan que la politica consiste en negociar y en encontrar una solución satisfactoria para todos."El sentido común, no rige en el ámbito político" añade.

Sanciones durante el estado de alarma

Es una paradoja, "nos presentan el estado de alrma como el arma nuclear, que se impone por encima de todo". El profesor explica que "las sanciones que se impongan durante el estado de alarma terminan cuando este decaiga, terminarán en 15 días, salvo que la sanción gane firmeza en estos 15 días, que es muy difícil". La sanciones que se han impuesto aplicando las leyes de salud pública, esas no decaen con el paso del tiempo. "Es la demostración, otra vez más, de que todo esto esta regido por un criterio disparatado. Otra demostración de lo absurdo".

