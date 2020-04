La aventura de llegar al mundo en medio de un estado de alarma

Y en medio de esta crisis sanitaria que parece alcanzar a todas las realidades, en medio de toda esta confusión, de los números y las gráficas, la vida sigue y se renueva…

Son muchos los niños que llegan estos días al mundo a pesar de la crisis del coronavirus. Otros muchos están a punto de hacerlo. Hay quien ya se refiere a ellos como la generación COVID. Y desde luego su aterrizaje está siendo muy diferente al que sus padres habían planeado…

Y es que nacen en medio de un estado de alarma que ha evitado, por ejemplo, que muchos abuelos puedan coger en brazos a sus nietos en estos días.

Lo saben bien Patricia y Jaime, una pareja que vive en Galicia y hace muy poco, el pasado 17 de marzo, dieron la bienvenida a su primer hijo, a Lucas… Si tener un hijo es un momento complicado en la vida de cualquier persona, ahora mucho más. El estado de alarma ha evitado que muchos abuelos, tíos, amigos, puedan conocer a los nuevos miembros de la familia y ayudar a los padres. Eso sí, a esta pareja se le ocurrió una idea para que sus padres y abuelos pudieran conocer al pequeño Lucas. Llamar a la puerta por sorpresa y que por lo menos, pudieran ver al otro lado del descansillo a su nieto y bisnieto.

El estado de alarma afecta también a otros detalles, como por ejemplo, el registro del pequeño en el hospital. La hija de Jose Luis, Lucía, nació el pasado 16 de marzo en Madrid. Y hasta finales de abril no podrá ser registrada de forma adecuada.

Pese a las dificultades de no poder salir a la calle o de que muchos pequeños no puedan estar rodeados de los que más les quieren… todos esperan con ilusión y esperanza el día en que puedan salir a la calle. La vida se abre camino, continúa. Es un hilo de esperanza que no podemos olvidar en medio de esta crisis. El mundo necesita más que nunca la inocencia y la alegría que estos pequeños traen bajo el brazo.